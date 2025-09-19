¿Qué cambios anunció EE. UU. para el examen de naturalización? Las claves para entender al USCIS

El pasado miércoles 17 de septiembre, Joseph Edlow, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), anunció que el nuevo examen para poder obtener la ciudadanía estadounidense estará disponible a partir del próximo viernes 17 de octubre, ya que el anterior se consideraba muy fácil.

De acuerdo con Joseph Edlow, la mayoría de los cambios se centran en las preguntas que el funcionario del USCIS hará al solicitante, considerando que la Ley de Seguridad Interna de 1950 estableció que todos los extranjeros deben demostrar sus conocimientos en la historia y educación cívica de los Estados Unidos para obtener la ciudadanía.

Según datos oficiales del USCIS, la tasa actual de aprobación es del 91%, por lo que el presidente estadounidense Donald Trump considera que esta prueba de naturalización no es lo suficientemente difícil. Por ello, el magnate neoyorquino pidió que más del 25% del contenido del examen fuera reemplazado lo más pronto posible.

“La ciudadanía estadounidense es la más sagrada de todo el mundo y debe reservarse solo para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación”, agregó el presidente Donald Trump, quien afirmó que los cambios del USCIS buscan asegurar que los nuevos ciudadanos contribuyan a la grandeza del país.

Los cambios para el examen del USCIS: Claves para entenderlos

128 preguntas, en lugar de 100

Hasta el próximo viernes 17 de octubre, el examen de educación cívica se basaba en una guía de 100 preguntas sobre la historia de los Estados Unidos, las ramas del Gobierno estadounidense, la Constitución del país y sus respectivas enmiendas, entre otros temas seleccionados por las autoridades del USCIS relacionados con la nación.

Sin embargo, a partir de la fecha establecida por el USCIS, la guía para el examen pasará a ser de 128 preguntas, de las que los funcionarios elegirán 20 al azar, a pesar que antes de estos cambios solo eran diez. Ante esta situación, el extranjero que solicite la ciudadanía estadounidense deberá dar al menos 12 respuestas correctas para aprobar.

¿Para quiénes será el nuevo examen de ciudadanía?

Conforme a lo expuesto por el USCIS, el nuevo examen de ciudadanía se aplicará a cualquier extranjero que presente su solicitud de naturalización a partir del próximo miércoles 1 de octubre, debido a que las peticiones tardan entre dos y tres semanas en ser aprobadas por las autoridades, por lo que la nueva prueba ya estará vigente.

"USCIS continúa creyendo que estos nuevos exámenes son necesarios para una evaluación más profunda del conocimiento que tiene el extranjero sobre la historia de EE. UU. y su Gobierno. Había que asegurarse de que cada prueba cubriera una lista de temas mucho más amplia", argumentó Matthew Tragesser, portavoz de la agencia federal.

¿Qué pasará con los que entregaron su solicitud antes del 1 de octubre?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó que todos los que hayan presentado su solicitud antes de la fecha establecida serán evaluados con el examen de educación cívica aprobado en enero del 2008 por el entonces presidente republicano George W. Bush, por lo que la guía antigua seguirá vigente durante un mes.

Asimismo, los extranjeros que tengan más de 65 años y hayan permanecido como residentes en el territorio de los Estados Unidos por al menos dos décadas serán evaluados con un examen cívico de solo diez preguntas, seleccionadas de una guía especial; ya que el USCIS escogerá las interrogantes de la guía del 2008 y de la del 2025.