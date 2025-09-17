¿En qué trámites migratorios de EE. UU. se solicitan las redes sociales?

A través de un comunicado publicado el pasado viernes 11 de abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que comenzaría a monitorear las redes sociales de “todos los ciudadanos extranjeros” para buscar pruebas de algún tipo de actividad considerada antiestadounidense.

Al inicio, el USCIS no reveló en qué trámites migratorios de Estados Unidos los extranjeros tendrían que compartir sus redes sociales con las autoridades, debido a que solamente anunció que las pruebas servirían para denegar solicitudes de visa o residencia permanente, conocida a nivel global como green card (tarjeta verde, en español).

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre, el USCIS compartió las exigencias del Gobierno estadounidense, cuyo propósito presuntamente es reforzar la verificación de identidad. “Hay que proteger la patria de los extremistas y de todos los extranjeros terroristas”, agregó el Departamento de Seguridad Nacional.

Conforme a lo expuesto por la agencia federal que administra el sistema de inmigración legal y naturalización del país, los principales afectados serán quienes apoyen el terrorismo o a organizaciones terroristas como Hamás, la Yihad Islámica, Hezbolá o los hutíes, un movimiento de ideología nacionalista y antiimperialista que opera en Asia.

Trámites migratorios de EE. UU. en donde se solicitarán las redes sociales

La nueva medida del USCIS forma parte de la orden ejecutiva “Protegiendo a los Estados Unidos del Terrorismo Extranjero y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”, firmada por el presidente estadounidense Donald Trump a finales de mayo de 2025, en la que refuerza los estándares de seguridad en todo el país norteamericano.

Ante esta situación, de acuerdo con la notificación publicada por el Departamento de Seguridad Nacional, los solicitantes deberán proporcionar sus redes sociales en nueve trámites migratorios considerados clave para el USCIS, debido a la cantidad de extranjeros que constantemente envían sus solicitudes a la agencia federal de Estados Unidos.

Lea más: ¿Qué es la pena capital en los Estados Unidos? La sanción más severa que un país puede imponer

Los formularios del USCIS que se verán afectados:

N-400 : Solicitud de naturalización.

: Solicitud de naturalización. I-131 : Solicitud de permanencia temporal.

: Solicitud de permanencia temporal. I-192 : Solicitud de Permiso Adelantado de Entrada.

: Solicitud de Permiso Adelantado de Entrada. I-485 : Solicitud de residencia permanente.

: Solicitud de residencia permanente. I-589 : Solicitud de asilo.

: Solicitud de asilo. I-590: Solicitud para clasificar como refugiado.

Solicitud para clasificar como refugiado. I-730 : Petición para refugio o asilo.

: Petición para refugio o asilo. I-751: Solicitud de suspensión de deportación.

Solicitud de suspensión de deportación. I-829: Petición para eliminar condiciones en la residencia.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. calcula que, en los próximos 12 meses, casi 3 millones de solicitantes deberán incluir sus redes sociales en alguno de estos formularios, por lo que el impacto total equivale a millones de horas adicionales de carga administrativa tanto para los extranjeros como para los funcionarios del USCIS.

“El objetivo oficial es reforzar la verificación de identidad y la revisión de antecedentes de seguridad nacional. La información permitirá determinar con mayor certeza si un solicitante representa un riesgo para la seguridad pública de Estados Unidos”, concluyó el USCIS, antes de aclarar que no habrá costos adicionales para ningún solicitante.