“No conocemos ninguna tecnología que pueda hacer esto”: video de cuando OVNI parte un misil Hellfire en el aire

En la audiencia que se llevó a cabo durante la tarde del martes 9 de septiembre, la representante de Estados Unidos por el 13.º distrito congresional de Florida, Anna Paulina Luna, reveló un nuevo video de vigilancia militar que muestra un fenómeno anómalo no identificado (UAP, por sus siglas en inglés) partiendo un misil Hellfire en el aire.

“Ningún testigo sabía que existiera tecnología militar estadounidense capaz de semejante hazaña, y todos los testigos describieron las imágenes como extremadamente aterradoras”, aseguró Luna en las redes sociales, donde también compartió la grabación presentada en la audiencia sobre el UAP del lunes 8 de septiembre.

La veterana de la Fuerza Aérea y política afiliada al Partido Republicano desde el 2023 indicó que el video dejó atónitos a los legisladores estadounidenses en el Congreso de los Estados Unidos, al considerar que el misil Hellfire está diseñado para destruir helicópteros o aviones de combate, ya que utiliza un buscador de frecuencia de radar.

Sin embargo, las imágenes reveladas por Luna muestran el momento exacto en que un misil Hellfire, disparado por un dron estadounidense MQ-9 Reaper, ataca e impacta contra un objeto volador no identificado (OVNI) frente a las costas de Yemen, el cual simplemente continúa volando como si nada hubiera pasado y no pudo ser derribado.

Misil Hellfire rebota en un OVNI misterioso

Por su parte, el representante de Estados Unidos por el séptimo distrito congresional de Misuri, Eric Burlison, considera que el video captado en Yemen muestra algo que ningún experto militar estadounidense esperaba ver: “Luego de recibir el impacto de dos misiles, el objeto continúa su trayectoria de vuelo completamente intacto”, añadió.

Ante la audiencia repleta de legisladores que observaban con incredulidad las imágenes en blanco y negro, tomadas desde la cámara térmica del dron MQ9, Burlison explicó que el OVNI “siguió adelante y parece que los escombros del misil le rebotaron”, por lo que ese incidente se volvió “verdaderamente extraordinario” en los Estados Unidos.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense Fox News, lo llamativo de este incidente no es solo que el OVNI sobreviviera al impacto del misil, sino la naturaleza del arma utilizada, ya que los misiles Hellfire son considerados una de las armas más precisas y destructivas de los Estados Unidos, capaces de eliminar tanques blindados.

Además, luego de que el misil aparentemente rebotó tras impactar al OVNI, testigos en Yemen indicaron que el fenómeno anómalo no identificado, descrito como un “objeto brillante y luminoso”, permaneció intacto e, inmediatamente, “aceleró a una velocidad que desafía cualquier tecnología conocida por el ejército estadounidense”.

Según Anna Paulina Luna y Eric Burlison, tres veteranos militares testificaron bajo juramento antes de proporcionar relatos de primera mano sobre los avistamientos de ese OVNI, en los que describieron una “campaña sistemática de encubrimiento” por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses, que le ocultan la verdad a los demás.

Por otro lado, Jeremy Kenyon Lockyer Corbell, ufólogo estadounidense y figura reconocida en la comunidad OVNI por producir documentales sobre el tema, calificó el material presentado por los legisladores de los Estados Unidos como “histórico” y elogió a Luna y a Burlison por hacer público el video sobre la sofisticación tecnológica.