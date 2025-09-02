Cómo reaccionó Venezuela al ataque de EE. UU. contra supuestos miembros del Tren de Aragua en el Atlántico

Internacional

Cómo reaccionó Venezuela al ataque de EE. UU. contra supuestos miembros del Tren de Aragua en el Atlántico

El Gobierno de Venezuela reaccionó ante el ataque que EE. UU. hizo a una embarcación en donde habían 11 supuestos miembros del Tren de Aragua.

EFE

|

Cartel de los Soles Nicolás Maduro Donald Trump

El gobierno de Donald Trump designa al Cartel de los Soles como una organización terrorista, además que vincula como cabecilla del mismo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien ofrece US$50 millones por información para su captura. (Foto Prensa Libre: KAMIL KRZACZYNSKI y Federico PARRA / AFP)

El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado este martes por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación que, según Washington, trasladaba drogas y había salido de la nación suramericana.

A través de Telegram, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que “parece” que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.

Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó el ministro, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el mandatario estadounidense.

Este martes, Trump divulgó en su cuenta de Truth Social un video del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump

Video muestra cómo fue el ataque de EE. UU. contra 11 supuestos miembros del Tren de Aragua en el Atlántico

El buque de guerra USS Sampson (DDG 102) de la Armada de los EE. UU., atracado en la terminal internacional de cruceros de Amador en la ciudad de Panamá el 2 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

¿Qué hace un enorme destructor de EE. UU. en Panamá y que tiene una gran capacidad de combate?

El mandatario norteamericano aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua -organización que fue designada como terrorista por su Administración- durante un “ataque cinético” contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

Una hora antes de confirmar el deceso de los supuestos narcotraficantes, el Pentágono había señalado a EFE que el ataque fue realizado en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operada por narcoterroristas, y la misma información fue publicada en la cuenta oficial del secretario de Estado, Marco Rubio.

Lea también: ¿Existe el cartel de los Soles y por qué EE. UU. lo relaciona con Nicolás Maduro?

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Nicolás Maduro Tendencias internacionales Tren de Aragua Venezuela 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS