Visa de inmigrante: qué es y cómo le afecta la nueva medida impuesta por EE. UU.

Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluidos varios de Latinoamérica y entre ellos Guatemala, como parte de una medida impulsada por el presidente Donald Trump.

La decisión busca frenar el ingreso de personas que, según el gobierno, podrían depender de ayudas públicas.

El Departamento de Estado informó que la pausa se mantendrá mientras se revisan los procedimientos migratorios, tomando como base la nacionalidad de los solicitantes.

La medida no afecta visas de turismo, negocios u otros tipos temporales, como las de quienes planean viajar al Mundial, aunque la administración Trump revisará las redes sociales de todos los solicitantes.

¿Qué es una visa de inmigrante?

La visa de inmigrante es el tipo de visa que permite a una persona vivir de forma permanente en Estados Unidos y, al ingresar al país, obtener la residencia legal permanente (Green Card).

Características principales

Residencia permanente en EE. UU.

en EE. UU. Derecho a vivir y trabajar legalmente en el país.

en el país. Posibilidad de solicitar la ciudadanía tras cumplir los requisitos de tiempo.

tras cumplir los requisitos de tiempo. Se tramita antes de viajar , generalmente desde el país de origen.

, generalmente desde el país de origen. Está sujeta a cupos anuales y procesos largos de verificación.

Principales tipos de visas de inmigrante

Por vínculo familiar: cónyuges, hijos, padres o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

cónyuges, hijos, padres o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Por empleo: personas con oferta laboral permanente o habilidades específicas.

personas con oferta laboral permanente o habilidades específicas. Por diversidad (Lotería de Visas): sorteo anual para países con baja migración a EE. UU.

sorteo anual para países con baja migración a EE. UU. Otras categorías especiales: refugiados, asilados, víctimas de ciertos delitos, entre otros.

Diferencia clave con las visas de no inmigrante

Visa de inmigrante: intención de quedarse a vivir en EE. UU.

intención de quedarse a vivir en EE. UU. Visa de no inmigrante: viajes temporales (turismo, estudio, trabajo temporal, negocios).

