Los motivos de Trump para revocar más de 100 mil visas desde que inició su segundo gobierno en EE. UU.

Desde que Donald Trump volvió a ser presidente de Estados Unidos, su gobierno ha revocado más de 100 mil visas, una cifra que la propia administración ha calificado como “récord”.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Estado, la mayoría de las revocaciones han sido por delitos como agresión o conducir bajo efectos del alcohol.

Las autoridades estadounidenses afirman que, en el inicio del segundo mandato de Trump —que comenzó el 20 de enero del 2025—, el número de visas revocadas ha sido “dos veces y medio superior al del 2024”.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos”, afirmó Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

Por otra parte, Marco Rubio, secretario de Estado, afirmó que otro motivo de la revocación de visas —sobre todo a algunos estudiantes— fue por protestas que llevaron a cabo contra Israel.

🚨 BOOM! Secretary Marco Rubio has canceled 95,000 THOUSAND visas this year



President Trump made the right choice by appointing Marco.



WE LOVE MARCO! 🇺🇸 pic.twitter.com/bqowU67dyn — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 25, 2025

El Departamento de Estado complementó las declaraciones de Rubio al señalar que alrededor de 8 mil visas revocadas pertenecen a estudiantes.

Para este caso, Rubio habría utilizado una ley promulgada durante el gobierno del expresidente McCarthy, la cual permite prohibir la entrada a cualquier extranjero que sea considerado “contrario” a la política exterior de EE. UU.

🚨🇺🇸 BREAKING: Over 100,000 visas REVOKED so far, including 8,000 student visas.

Marco Rubio didn’t mince words: if you come here to celebrate murder or push destructive behavior, you don’t get a welcome mat — you get shown the door. And if you’re already here? Visa revoked.

A… pic.twitter.com/p0vnyYV8z4 — Dan Brisbois (@Dan_Brisbois) January 12, 2026

Otra de las instituciones del gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, informó en diciembre del 2025 que se habría deportado a más de 600 mil personas, mientras que aproximadamente 2.5 millones habrían abandonado el país de manera voluntaria.

El gobierno de Trump no solo ha revocado las visas de numerosas personas, sino que también ha endurecido los controles y requisitos para poder obtener un visado.

Uno de los nuevos requisitos es la revisión de las publicaciones en redes sociales de los solicitantes.

