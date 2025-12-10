Por qué EE. UU. exigiría a los viajeros que no requieran visa mostrar sus publicaciones en redes sociales

Por qué EE. UU. exigiría a los viajeros que no requieran visa mostrar sus publicaciones en redes sociales

Una nueva propuesta de las autoridades migratorias buscaría que los viajeros que no requieren visa para ir a EE. UU. muestren su historial de sus publicaciones en redes sociales.

Viajeros

Pasajeros aéreos esperan en la zona de recogida de equipajes de la terminal nacional del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, EE. UU., el 26 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una nueva propuesta de las autoridades migratorias haría que aquellas personas que no requieren visado para viajar a EE. UU. tengan que presentar un historial de sus publicaciones en redes sociales para poder ingresar en ese país.

Según Univisión, esta propuesta proviene de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) y podría afectar a viajeros de alrededor de 42 países que forman parte del Programa de Exención de Visado y cuentan con la autorización electrónica de viaje (ESTA, en inglés).

La iniciativa, presentada ante la Oficina de Gestión y Presupuesto de EE. UU., detalla que se obligará a los solicitantes de ESTA a proporcionar información sobre sus redes sociales de los últimos cinco años.

"Este nuevo método busca observar el discurso en línea y luego denegar el viaje de la persona basándose en criterios discrecionales y en políticas sobre el tipo de cosas que se dicen", afirmó Bo Cooper, socio de la firma Fragomen, citado por Univisión.

La CBP también detalla en la propuesta que busca aumentar los requisitos para los solicitantes de ESTA.

Entre los datos que las autoridades piensan solicitar están las direcciones de correo electrónico utilizadas en la última década, así como los números de teléfono de los últimos cinco años.

También se incluirían nombres, fechas de nacimiento, lugares de residencia, así como datos de nacimiento de padres, cónyuges, hijos y demás familiares.

Fragomen dijo a Univisión que esta propuesta implicaría invertir más tiempo en el proceso de solicitud de autorización para viajar a EE. UU.

"Esta práctica no ha demostrado ser eficaz para encontrar terroristas u otros delincuentes, pero sí ha enfriado la libertad de expresión e invadido la privacidad de viajeros inocentes", dijo Sophia Cope, abogada sénior de la Electronic Frontier Foundation, al diario The New York Times.

