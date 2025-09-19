Cuál es la visa estadounidense que ahora podría costar US$100 mil dólares

El presidente Donald Trump propone que las visas H-1B cuesten US$100 mil para incentivar a las empresas a contratar a recién graduados estadounidenses.

Desde la Oficina Oval, el mandatario anunció: “Necesitamos trabajadores. Necesitamos grandes trabajadores, y esto prácticamente garantiza que eso es lo que sucederá”.

Según El Economista, estos permisos de trabajo, destinados a profesionales especializados y de amplio uso en el sector tecnológico, tienen una vigencia inicial de tres años, que puede extenderse hasta seis siempre que el migrante cuente con el respaldo de un empleador.

De acuerdo con CNN, Trump explicó la medida junto a Howard Lutnick, secretario de Comercio. “Estas grandes empresas tecnológicas u otras grandes empresas capacitan a sus empleados extranjeros”, declaró Lutnick. Aclaró que ahora las compañías deberán pagar al Gobierno de EE. UU. US$100 mil y, después, pagar al trabajador.

“Si vas a capacitar a alguien, asegúrate de que sea un recién graduado de una de las principales universidades del país. Capacita a estadounidenses”, continuó el funcionario. Además, Trump añadió que “en ciertos casos, las compañías acabarán pagando sumas favorables por las visas H-1B”.

Usualmente, las visas H-1B están destinadas a trabajadores con habilidades específicas que planean laborar por un tiempo definido en Estados Unidos: programadores informáticos, científicos, ingenieros y otros campos de la ciencia. Desde su primer mandato, Trump ha mostrado interés en restringirlas para dar prioridad a los trabajadores estadounidenses.

La cantidad de solicitudes de estas visas ha aumentado considerablemente en los últimos años y alcanzó un récord de aprobaciones en 2022, durante la presidencia de Joe Biden. En contraste, el pico de rechazos se registró durante la primera administración de Trump, en 2018. Aproximadamente, Estados Unidos aprobó 400 mil visas el año pasado; dos tercios de estas fueron renovaciones.

Asimismo, tres cuartos de los solicitantes aprobados son originarios de India. La medida surge en el marco de los esfuerzos de la administración republicana contra la inmigración y podría impactar a las industrias que dependen de empleados con visas H-1B.