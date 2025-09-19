¿Por qué el helicóptero de Donald Trump aterrizó de emergencia en el Reino Unido?

El jueves 18 de septiembre, Donald Trump y su esposa, Melania, descendieron del helicóptero oficial Marine One y abordaron uno de apoyo durante la visita que realizaron a la familia real en el Reino Unido.

Fox News informó que la aeronave presidencial presentó un fallo en el sistema hidráulico que obligó a realizar un aterrizaje no programado. Según el medio, el trayecto comenzó en la zona de aterrizaje de Chequers, casa de campo del primer ministro británico, con destino al aeropuerto de Londres-Stansted.

Un vuelo de 20 minutos se prolongó debido a que tuvieron que aterrizar en un aeródromo local en ruta hacia el aeropuerto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a periodistas que la falla fue mínima, pero que, por precaución, los pilotos decidieron aterrizar.

En los últimos días, el presidente Trump utilizó el Marine One para varios traslados durante su segunda visita de Estado al Reino Unido.

Su estadía en Europa comenzó el martes 16 de septiembre, cuando arribó y fue trasladado a Winfield House, la residencia oficial del embajador de Estados Unidos, ubicada en Londres, según detalló la BBC.

Al día siguiente, Melania y el presidente Trump se reunieron con los reyes en el Castillo de Windsor. Por último, el jueves 18, Trump fue trasladado en el Marine One a Chequers, para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Según información de la BBC, dialogaron sobre diversos temas, entre ellos Ucrania, Gaza y la migración irregular.

Más detalles sobre el aterrizaje