Las imágenes de Trump recibido por los príncipes de Gales en el castillo de Windsor

Este 17 de septiembre, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina , dieron la bienvenida al presidente de Estados Unidos , Donald Trump , y a la primera dama, Melania , en los jardines del castillo Windsor , antes de que comenzara su visita de Estados de dos días al Reino Unido .

El presidente llegó a Windsor a bordo del helicóptero Marine One, procedente de la residencia del embajador estadounidense en Londres, donde había pasado la noche tras su llegada el martes al aeropuerto de Stansted.

Esta es la segunda vez que Trump visita el Reino Unido para cumplir su visita de Estado, luego de la realizada en 2019 durante su primer mandato.

Guillermo y Catalina recibieron a los Trump en los jardines del castillo de Windsor antes de acompañarlos hasta Casa Victoria, donde serán recibidos por el rey Carlos III y la reina Camila, dando inicio a la visita de Estado.

Por motivos de seguridad, la ceremonia de bienvenida se realizó íntegramente dentro del castillo de Windsor, incluyendo el patio central, donde el rey Carlos III y Trump llevarán a cabo la inspección de la guardia real.

La visita del presidente republicano genera polémica, ya que se ha convocado una manifestación en Londres en su contra. Además, la Policía del Valle de Támesis, anunció la detención de cuatro personas sospechosas de “comunicaciones maliciosas” tras proyectar imágenes de Trump y Jeffrey Epstein en la torre de Windsor.

