¿Quién es Melania Trump? La esposa del presidente electo Donald Trump

Nacida en el municipio de Novo Mesto, Eslovenia, la exmodelo Melania Trump (Cuyo apellido propio es Knauvs) se convirtió en el 2017 en la segunda primera dama de los Estados Unidos que nació en el extranjero; tras Louisa Adams en 1829, que nació en Inglaterra.

Melania está casada desde el 2005 con el cuadragésimo quinto y séptimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; y además de haber nacido en otro país, también fue la segunda primera dama en profesar la religión católica después de Jacqueline Kennedy en 1961.

Antes de ostentar el título de anfitriona de la Casa Blanca, Melania comenzó su carrera en el modelaje a los 16 años y a los 18 fue elegida por una de las industrias textiles más importantes de Yugoslavia para ser su imagen, por lo que tuvo que dejar la carrera de arquitectura.

​A sus 24 años viajó a Nueva York y se convirtió en la modelo principal de las revistas Max Magazine y New York Post , para posteriormente formarse profesionalmente como una políglota, asegurando que habla ocho idiomas: Esloveno, serbio, croata, italiano, francés, alemán, inglés y español.

¿Quién es Melania Trump y qué hizo como primera dama?

A sus 35 años contrajo matrimonio con el empresario Donald Trump y en el 2006 nació su único hijo fruto de este casamiento, Barron Trump, quien actualmente tiene 18 años y recientemente se graduó de la Academia Oxbridge de West Palm Beach, Florida.

En 2010, Melania lanzó su propia línea de joyería, llamada "Timepieces and Jewelry", y además, también comenzó a vender una colección de maquillaje que se enfocaba en el cuidado de la piel, generando una suma de US$50 mil (Q385 mil) en 2011.

Seis años después, las dos compañías anunciaron públicamente que habían terminado su relación con Melania, y el día de la investidura presidencial de Trump, un portavoz de la Casa Blanca aseguró que la primera Dama "no tenía intención de usar su posición con fines de lucro".

Ya como primera dama, el 20 de enero del 2017, Melania sacudió a Estados Unidos al convertirse en la primera en ocupar este cargo sin que su lengua nativa fuera el inglés y además, también fue la primera sin ascendencia estadounidense en ostentar dicho título.

Como la esposa del presidente de los Estados Unidos, Melania Trump creó la iniciativa "Be Best" para combatir el ciberacoso, por lo que viajó a Egipto, Ghana y Kenia para participar en foros sobre el uso de los medios digitales para "divulgar información falsa o molestar mediante ataques personales".

El lema "Be Best" enfrentó críticas por tener un error gramatical, ya que le faltaba un artículo definido y debía leerse como "Be the Best". La asesora principal de la Casa Blanca, Stephanie Winston, calificó el eslogan de "analfabeto" y presionó por un eslogan alternativo, pero la primera dama lo rechazó.