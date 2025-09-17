Las imágenes del momento en que Trump y el rey Carlos III se elogian en un banquete de Estado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el rey Carlos III intercambiaron elogios durante sus discursos de apertura en el banquete de Estado. El evento se realizó para dar inicio a la visita oficial del mandatario estadounidense al Reino Unido este miércoles.

“Es un privilegio singular ser el primer presidente estadounidense recibido aquí”, comenzó Trump en su discurso, en el que señaló que “realmente es uno de los mayores honores” de su vida. Después, continuó elogiando al monarca británico y el amor por su patria: “Ha entregado su terrible corazón con todo lo que tiene a aquellas partes de Gran Bretaña que están más allá del ámbito de la mera legislación”, apuntó Trump.

El estadounidense también elogió a Reino Unido, destacando que son uno de sus socios más cercanos: “El vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno; es irremplazable e inquebrantable”, afirmó Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos también dijo una de sus frases más repetidas: “Y como país, como saben, nos va increíblemente bien. Hace un año teníamos un país muy enfermo, y hoy creo que somos el país más ‘sexy’ del mundo.”

Por su parte, el rey Carlos III elogió el “compromiso personal del presidente para encontrar soluciones a algunos de los conflictos más insolubles del mundo”. Aunque, no se refirió a ninguno de estos en específico.

“Mientras la tiranía amenaza una vez más a Europa, nosotros y nuestros aliados nos unimos en apoyo a Ucrania para disuadir la agresión y asegurar la paz”, declaró el monarca durante su discurso, haciendo hincapié en el esfuerzo de ambos países en mantener “la relación más estrecha en materia de defensa, seguridad e inteligencia jamás conocida”.

El rey destacó la sólida relación entre ambos países desde la independencia de Estados Unidos hasta la actualidad, incluyendo su colaboración durante las guerras mundiales. Incluso bromeó con que, si los rumores de la prensa sobre un supuesto romance con la hija de Richard Nixon en los años 70 hubieran sido ciertos, esa “relación especial” se habría estrechado aún más.

También señaló el hecho de que Trump ha pisado suelo británico dos veces en los dos últimos meses, dado que visitó Escocia a finales de julio. Después, bromeó con que “el suelo británico constituye un espléndido campo de golf“.

Trump y Carlos III se han sentado en mitad la mesa, flanqueados por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la princesa Catalina de Gales, respectivamente, mientras que al otro lado de la mesa se sentaron la reina, Melania Trump, el secretario del Tesoro los Estados Unidos, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el príncipe Guillermo.

A pesar de que Trump no bebe alcohol, en el banquete de Estado se sirvió un Oporto Vintage Warre’s 1945 en honor a Trump como 45º y 47º presidente. También, trajeron un coñac Hennessy 1912, por el año de nacimiento de su madre escocesa, Mary Anne MacLeod. Por último, se presentó un champán Pol Roger, el favorito de Winston Churchill.

Imágenes del encuentro

Presidente Donald Trump y el rey Carlos III llegan al banquete de Estado en Windsor. (Foto Prensa Libre: AFP).

Presidente Donald Trump elogia, durante su discurso, al Reino Unido y al rey Carlos III durante banquete de gala. (Foto Prensa Libre: AFP).

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras el rey Carlos III hace lectura de su discurso durante el banquete de Estado. (Foto Prensa Libre: AFP).

Presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III alzan sus copas durante el banquete de Estado. (Foto Prensa Libre: AFP).

Video del momento