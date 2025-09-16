“Ustedes solo vieron dos”: Trump revela detalles sobre las operaciones militares contra embarcaciones venezolanas

"Destruimos embarcaciones. En realidad, fueron tres, no dos, aunque ustedes solo vieron dos", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de viajar al Reino Unido para una visita de Estado. Además. reveló que la operación dejó tres personas muertas y "grandes sacos de cocaína y fentanilo" flotando en el océano.

El ataque fue el segundo de este tipo en menos de dos semanas, en lo que parece ser un uso sin precedentes de fuerza militar letal contra una red criminal, según ABC News. Anteriormente, el gobierno de Estados Unidos se había apoyado en la Guardia Costera y en agentes de seguridad para subir a las embarcaciones y revisarlas, cómo ocurrió el pasado viernes. No se supo de inmediato dónde ni cómo fue atacada la embarcación en el último incidente, ni si se utilizó un dron en el operativo. En un video publicado por Trump, se puede ver una pequeña lancha flotando en el agua antes de ser impactada.

Sin embargo, a principios de este año, Trump insistió en que los carteles de drogas deberían estar en la misma categoría legal que las organizaciones terroristas extranjeras, lo cual abrió el camino para el uso de fuerza militar para prevenir un ataque próximo contra ciudadanos estadounidenses. Las medidas de Trump han sido cuestionadas por diversos sectores, varios críticos de su administración han puesto en duda la justificación legal de la operación. Aunque la mayor parte de las críticas provino de demócratas, el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, expresó su desacuerdo con el vicepresidente J.D. Vance sobre la idea de que se trató de un uso honorable de las fuerzas militares. Calificó la operación de "despreciable e imprudente" glorificar la muerte de alguien sin un juicio, escribió en X.

Cuando se le preguntó al presidente sobre las declaraciones del líder venezolano, Nicolás Maduro, quien acusó a Estados Unidos de intentar invadir su país, Trump pidió que cesara el envío de integrantes del Tren de Aragua y de drogas a Estados Unidos.

El sábado pasado, Caracas denunció que un "destructor" de Estados Unidos abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con nueve pescadores, quienes, según el gobierno venezolano, se encontraban en aguas del país suramericano.

Estos incidentes ocurren en medio de las tensiones crecientes entre Washington y Caracas. Estados Unidos desplegó militares en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, acusando a Maduro de liderar un grupo criminal conocido como el Cartel de los Soles. El gobierno de Venezuela ha negado estas acusaciones repetidamente. Además, EE. UU. ha ofrecido una recompensa de US$50 millones por información que lleve a la captura del presidente venezolano.

Ante la situación, Maduro ha declarado que la comunicación con Estados Unidos se ha roto debido a lo que él considera una "agresión". También ha asegurado que Venezuela está preparada para una posible confrontación armada.

El asesor antiterrorismo de Trump, Sebastian Gorka, afirmó que los carteles han declarado la guerra a Estados Unidos, y por eso Trump decidió catalogarlos como organizaciones terroristas. "Cuando se designa a un grupo como organización terrorista extranjera, se abren múltiples opciones que de otro modo no estarían disponibles", explicó.