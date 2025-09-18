Economía

Trump y Starmer firman acuerdo “revolucionario” con Microsoft y Google: Reino Unido recibe inversión récord de EE. UU.

El presidente Donald Trump y el primer ministro Keir Starmer firmaron un pacto para cooperar en Inteligencia Artificial, computación cuántica y energía nuclear.

Durante su segunda visita de Estado, Trump consolidó la unión que fortalecerá a las dos regiones en el ámbito tecnológico y de seguridad. Prensa Libre: EFE.

El Reino Unido anunció que obtuvo compromisos de inversión de Estados Unidos por 150 mil millones de libras (205 mil millones de dólares), con los que esperar generar 15 mil empleos.

El anuncio coincidió con la firma del Tech Prosperity Deal entre Donald Trump y Keir Starmer, en el que compañías como Microsoft y Google harán aportaciones multimillonarias. Según la BBC, esta inicitaiva forma parte de un plan más amplio para estrechar los lazos económicos entre ambos países.

Starmer, desde su residencia oficial en Chequers durante la visita de Estado de Trump al Reino Unido, afirmó que se trata del mayor paquete de inversión de este tipo en la historia del país y describió el acuerdo como "revolucionario". Igualmente discutieron sobre los aranceles al acero y otros asuntos sensibles, entre ellos los conflictos en Ucrania y Gaza.

Los gigantes tecnológicos detrás del acuerdo

La mayor parte de la inversión, alrededor de 90 mil millones de libras, provendrá de Blackstone durante la próxima década, aunque aún no se ha definido cómo se destinará esa capital. La firma estadounidense de capital privado ya había anunciado en junio que planea invertir 370 mil millones de libras en Europa a lo largo de diez años.

A lo largo de la reunión, Starmer expresó que las alianzas de empresas tecnológicas estadounidenses en territorio británico conforman una "representación de la relación especial", haciendo énfasis en la ventaja estratégica de estos pactos económicos. El primer ministro aseguró que "En definitiva, la relación especial se evalúa por el grado en que favorece a quienes son honrados y trabajadores".

El acuerdo tecnológico permitirá que el Reino Unido y Estados Unidos colaboren en campos como la Inteligencia Artificial, la computación cuántica y la energía nuclear. La empresa de tecnología, Microsoft, se comprometió a invertir 22 millones de libras en la región durante los próximos cuatro años, mientras que Google destinará 5 mil millones de libras en los próximos dos años para ampliar un centro de datos en Hertfordshire.

Starmer afirmó que estas inversiones "demuestran la fortaleza económica de Reino Unido y envían un mensaje audaz de que nuestro país es abierto, ambicioso y listo para liderar". El primer ministro pretende posicionar al territorio como un destino atractivo para la inversión estadounidense, con el propósito de impulsar la economía nacional.