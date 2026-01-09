ETIAS 2026: ¿Cuándo entrará en vigencia el nuevo permiso para poder ingresar a Europa?

La Unión Europea (UE) anunció que, a finales del 2026, implementará oficialmente el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), un requisito de entrada para ciudadanos no pertenecientes a la UE exentos de visado, como los de Guatemala, Honduras, México, Argentina, El Salvador, Uruguay y Venezuela, entre otros.

Esta medida abarca el espacio Schengen, un área de libre circulación sin fronteras internas que incluye a 26 naciones de la Unión Europea y a cuatro extracomunitarias, como Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia y Finlandia, entre otras.

La Unión Europea detalló, mediante un comunicado, que la implementación del ETIAS no será inmediata, sino que contará con varias fases de adaptación. Inicialmente, habrá un período transitorio de al menos seis meses, durante el cual se recomendará obtener esta autorización, aunque no se rechazará el ingreso a quien aún no la tenga.

Seguirá un período de gracia de otros seis meses, durante el cual se permitirá entrar una sola vez sin el documento, antes de que su uso sea estrictamente obligatorio. Por lo tanto, esta norma afectará a más de 400 millones de personas que planeen realizar estancias cortas, de hasta 90 días, en cualquiera de los 30 países suscritos al sistema.

¿Cuándo entra en vigor el ETIAS?

La implementación del ETIAS está prevista para el último trimestre del 2026, entre octubre y diciembre, aunque la Unión Europea no ha anunciado una fecha exacta. Sin embargo, las autoridades ya dieron a conocer que la autorización electrónica de viaje no es un visado, sino un permiso para viajes de turismo que se podrá tramitar en línea.

Según la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, la solicitud deberá realizarse cada tres años y tendrá un costo de 20 euros (Q180), aunque los menores de 18 y los mayores de 70 años estarán exentos de pago. Además, no será necesario acudir a una embajada, debido a que el solicitante recibirá la autorización por correo electrónico.

Lea más: ¿Cuánto durará la supervisión estadounidense sobre Venezuela? Esto fue lo que reveló Trump

El tiempo de respuesta será de 15 a 30 días, apróximadamente, por lo que es importante que los viajeros tomen en cuenta que el proceso no es inmediato y puede variar según el caso, ya que podría requerirse información adicional o una cita presencial. Por ello, es vital llenar el formulario con datos verídicos y precisos para evitar retrasos.

No obstante, como la entrada en vigor del ETIAS será escalonada, la Unión Europea entiende que tanto los viajeros como las autoridades migratorias de Latinoamérica u otras naciones deberán adaptarse gradualmente a este nuevo sistema, que busca evitar contratiempos en aeropuertos o fronteras terrestres al momento de viajar a Europa.

Fases de adaptación