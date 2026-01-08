Viajar a Europa requerirá de la autorización Etias a partir del 2026 y estos son los requisitos y costo

La Delegación de la Unión Europea en Guatemala explica las principales dudas sobre el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias), cuya implementación está prevista para el último trimestre de 2026, entre octubre y diciembre, aunque sin fecha exacta.

Las autoridades recalcaron que Etias no es un visado, sino una autorización electrónica de viaje que se tramita mediante un formulario en línea, con pago previo, y cuya respuesta se notificará por correo electrónico.

Permitirá, como hasta ahora, una estancia máxima de 90 días en los países del espacio Schengen para viajes de turismo.

La solicitud deberá realizarse cada tres años o antes si, durante ese periodo, vence el pasaporte, ya que en ese caso será necesario tramitar la autorización nuevamente. El sitio oficial para realizar el trámite será únicamente el habilitado por la Unión Europea: https://travel-europe.europa.eu/.

¿Quiénes deben solicitar Etias y cuánto costará?

Los guatemaltecos deberán seleccionar la opción Etias al ingresar al portal oficial, ya que Guatemala es un país exento de visa de turismo para los países pertenecientes a la Unión Europea.

Costo: EUR 20, válido por tres años o hasta el vencimiento del pasaporte.

Si el pasaporte se renueva antes de que expire Etias, será necesario tramitar una nueva autorización , ya que está vinculada a los datos del documento.

, ya que está vinculada a los datos del documento. Mientras la autorización esté vigente, la persona podrá ingresar en múltiples ocasiones al espacio Schengen, exclusivamente por motivos de turismo.

Exentos de pago: menores de 18 años y mayores de 70 años.

¿Cómo será el proceso para tramitar Etias?

Las autoridades europeas informaron que el módulo de solicitudes de Etias se habilitará entre octubre y noviembre de 2026 a través del sitio web oficial.

El proceso será en línea y no es necesario acudir a una embajada o consulado, el solicitante deberá ingresar sus datos personales y la información básica del viaje turístico. Si la solicitud es aprobada, la autorización será enviada por correo electrónico.

Las autoridades pidieron a los viajeros tomar en cuenta los siguientes tiempos de procesamiento, que pueden variar según cada caso:

Tiempo de respuesta: desde minutos hasta 4, 14 o 30 días, si se requiere información adicional o una cita presencial.

Pago: se realiza en línea al completar la solicitud, con tarjeta de crédito o débito.

Las autoridades recomiendan llenar el formulario con datos verídicos y precisos, ya que errores o inconsistencias pueden retrasar el trámite.

Periodos de implementación de Etias

La Delegación de la Unión Europea en Guatemala informó que la entrada en vigor de Etias se realizará de manera escalonada, a partir del tercer trimestre del 2026, con el objetivo de que los viajeros y las autoridades migratorias se adapten gradualmente al nuevo sistema.

Este proceso busca evitar contratiempos en aeropuertos y fronteras terrestres, así como permitir que los ciudadanos de países exentos de visa, como Guatemala, se familiaricen con el trámite antes de que sea obligatorio.

1. Periodo de transición (mínimo seis meses)

A partir del último trimestre de 2026, entre octubre y diciembre, Etias comenzará la fase de transición.

Durante este periodo, los guatemaltecos podrán ingresar al espacio Schengen sin contar con la autorización, aunque las autoridades recomendarán gestionarla.

Este periodo servirá para informar a los viajeros y, quizás, corregir posibles fallos operativos del sistema. Las autoridades indicaron que el periodo podría ampliarse.

2. Periodo de gracia (mínimo seis meses)

Una vez concluida la etapa de transición, se abrirá un periodo de gracia en el que los viajeros que no hayan tramitado Etias solo podrán ingresar una vez al espacio Schengen sin la autorización.

Esta fase funcionará como una última advertencia antes de que el requisito sea plenamente exigible.

Las autoridades indican que también podría ampliarse este periodo.

3. Implementación obligatoria

Las autoridades europeas advirtieron que dado que los plazos de las fases previas podrían ampliarse, no es posible fijar una fecha definitiva para la entrada en vigor obligatoria de Etias.

No obstante, si los periodos de transición y de gracia se cumplen en sus plazos mínimos estimados, la exigencia obligatoria podría comenzar en el último trimestre de 2027, entre octubre y diciembre.

A partir del inicio de esta tercera fase, Etias será un requisito indispensable para todos los guatemaltecos que deseen ingresar al espacio Schengen para estancias turísticas de corta duración, con un máximo de 90 días.

Desde ese momento, las personas que no cuenten con la autorización Etias no podrán abordar vuelos ni ingresar a ninguno de los Estados miembros del espacio Schengen, independientemente de que cumplan con el resto de los requisitos migratorios.

Requisitos para viajar al espacio Schengen con Etias

Las autoridades europeas aclararon que los siguientes requisitos ya son exigidos actualmente a los turistas guatemaltecos y seguirán vigentes incluso después de la entrada en vigor de Etias.

La autorización Etias no sustituye estas condiciones, sino que se suma como un control previo al viaje.

Los guatemaltecos que deseen ingresar al espacio Schengen deberán contar con:

Pasaporte vigente, con una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de regreso.

Boleto aéreo de ida y vuelta, que demuestre la salida del territorio Schengen dentro del plazo permitido.

Reserva de hotel o documentación que compruebe el motivo turístico o de visita.

Capacidad económica comprobable para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y transporte durante la estadía.

Seguro de viaje, que en algunos países es un requisito obligatorio y en otros una recomendación esencial para cubrir emergencias médicas o imprevistos.

Advertencia sobre fraudes y cobros indebidos

La Delegación de la Unión Europea alertó sobre fraudes y sitios falsos que imitan la página oficial para robar datos personales (phishing).

También advirtió sobre páginas intermediarias que cobran honorarios por realizar el trámite, pese a que no es necesario usar gestores.

Una vez habilitado el módulo para solicitar la autorización Etias, el proceso podrá hacerse directamente y sin intermediarios en el sitio oficial.

Países que integran el espacio Schengen

El espacio Schengen está conformado por 30 países. en su mayoría europeos, que han eliminado los controles fronterizos internos, permitiendo la libre circulación de personas una vez autorizado el ingreso.

