Minex y la Embajada de EE. UU. aclaran cuál es el tipo de visa suspendida en Guatemala

Estados Unidos anunció que a partir del 21 de enero de 2026 suspenderá indefinidamente el trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Entre ellos figura Guatemala, junto a varias naciones latinoamericanas, asiáticas y africanas. La administración de Donald Trump justificó la medida como parte de su política de “tolerancia cero” frente a inmigrantes que, según su evaluación, corren “alto riesgo de convertirse en carga pública”.

En el comunicado del Departamento de Estado se indica que se busca evitar el “abuso de los beneficios públicos” y se enfatizó que la nueva regla apunta a la autosuficiencia económica del inmigrante.

"El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser autosuficientes económicamente y no ser una carga para los estadounidenses. El Departamento de Estado está revisando a fondo todas sus políticas, regulaciones y directrices para garantizar que los inmigrantes de estos países de alto riesgo no utilicen la asistencia social en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública", indicó Gobierno de EE. UU.

Aparte, el Minex explicó que “continúa a la espera de notificación oficial” y aseguró que la suspensión no afecta las visas de no inmigrante (turismo, negocios, tránsito, etc.), sino únicamente las que otorgan residencia permanente.

¿Por qué esta medida?

La administración Trump ha priorizado una política migratoria restrictiva desde su retorno a la Casa Blanca en 2025. Bajo el argumento de proteger el erario público estadounidense, se han revocado más de 100 mil visas en un año, y se deportó a más de 605 mil personas.

Aunque las visas de turista, negocios o trabajo temporal continúan vigentes, analistas indican que esta suspensión podría afectar a familias en proceso de reunificación, migrantes con casos humanitarios o quienes ya estaban en trámites de residencia.

Comunicado sobre el anuncio de la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU.



🔗https://t.co/VfBg5k4T1q pic.twitter.com/1RUoMezmVW — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) January 14, 2026

Países incluidos en la suspensión

La medida afecta a ciudadanos de 75 países. Algunos de ellos:

Países afectados Afganistán Albania Argelia Armenia Bahamas Bangladés Bielorrusia Brasil Camerún Colombia Cuba Egipto Eritrea Etiopía Ghana Guatemala Haití Irán Irak Jamaica Kazajistán Líbano Libia Moldavia Mongolia Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán Rusia Somalia Sudán Siria Tailandia Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen Angola Benín Burkina Faso Burundi Chad Comoras Congo (Rep. del) Congo (R. D.) Costa de Marfil Djibouti Guinea Guinea-Bisáu Guinea Ecuatorial Kenia Lesoto Liberia Madagascar Malaui Malí Mauritania Mozambique Níger República Centroafricana Ruanda Senegal Sierra Leona Sudáfrica Sudán del Sur Tanzania Togo Zambia Zimbabue Venezuela Honduras El Salvador

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.