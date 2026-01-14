Qué tipos de visas son las que fueron suspendidas en 75 países por el Gobierno de EE. UU.

Este 14 de enero, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que suspenderá temporalmente la tramitación de visados de inmigrantes en 75 países.

Por medio de un mensaje en la red social X, la autoridad estadounidense detalló que la suspensión aplicará a “aquellos inmigrantes que reciben ayudas sociales del pueblo estadounidense en proporciones inaceptables”.

“La suspensión permanecerá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”, señaló el Departamento de Estado.

Con este anuncio han surgido dudas sobre el tipo de visados que serán suspendidos, ya que para ingresar a Estados Unidos existen varias categorías con criterios distintos.

De acuerdo con el mismo Departamento de Estado, las visas suspendidas serán las de inmigrantes. Según su página oficial, se trata de la documentación que conduce a los solicitantes para vivir y trabajar en territorio estadounidense.

Existen, por ejemplo, las visas de inmigrante por empleo, las cuales se dividen en cinco categorías de preferencia: trabajadores con prioridad, profesionales con títulos avanzados, trabajadores con habilidades, algunos inmigrantes especiales e inversionistas inmigrantes.

También hay solicitudes para obtener visas por petición familiar o por medio de los programas de diversidad (como las loterías de visas).

Por tanto, la medida anunciada por EE. UU. aplica a quienes buscan vivir y trabajar en ese país. En el caso de las visas de turismo, no aplica esta suspensión, ya que son documentos para ingresar de forma temporal a territorio estadounidense.

Las visas de no inmigrante también incluyen la visa de estudiante, de trabajo temporal y los permisos laborales.

¿Aplica a Guatemala?

Medios estadounidenses como Fox News afirmaron que entre los países con la suspensión de los trámites de visa está Guatemala.

Ahora, el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala enfatizó que la suspensión aplica únicamente a las visas de inmigrantes, es decir, aquellas que buscan trabajar permanentemente o vivir en EE. UU.

