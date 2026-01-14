Estados Unidos perdió más inmigrantes de los que ganó en 2025, según una nueva estimación

La migración neta a Estados Unidos se redujo entre 10 mil y 295 mil en el 2025, según una actualización de las estimaciones publicadas por primera vez en el verano por los economistas Wendy Edelberg y Tara Watson, del centroizquierdista Brookings, y Stan Veuger, del conservador American Enterprise Institute. Si bien los arrestos y deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han estado en el centro de atención, los autores del informe atribuyen la mayor parte de la caída de la inmigración a una desaceleración en las llegadas orquestada por la administración del presidente Donald Trump, desde el cierre casi total de la frontera entre Estados Unidos y México hasta nuevas restricciones y tarifas de visas y el fin de muchos programas humanitarios para migrantes, incluidos casi todos los refugiados.

Otro factor incluye las deportaciones, que los economistas estiman que ascenderán a alrededor de 300 mil en el 2025, menos que las aproximadamente 600 mil descritas por la administración Trump. Las estimaciones de Brookings difieren de otro conjunto de estimaciones publicadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, la semana pasada, que muestran que la migración neta fue de alrededor de US$400 mil en el 2025. Las cifras de la CBO suponen que menos inmigrantes fueron deportados y, en cambio, abandonaron el país voluntariamente en el 2025 que el modelo de Brookings.

Mientras tanto, la administración Trump y algunos centros de estudios, incluido el Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por restricciones a la inmigración, han dicho que la migración era mucho más negativa de lo que estiman los economistas de Brookings, al depender de un mayor nivel de salidas y deportaciones. Los recuentos oficiales del gobierno sobre los niveles de inmigración a partir del 2025 no estarán disponibles hasta finales de este año y es posible que no contengan datos precisos sobre cuántas personas abandonaron el país. Estados Unidos ya está en camino de perder más inmigrantes de los que ganará en 2026, con consecuencias a largo plazo para la economía y el crecimiento de la población, dijeron los investigadores.

“La desaceleración implica un menor crecimiento del empleo, del PIB y del gasto de consumo”, escribieron en un documento que acompaña a las nuevas estimaciones sobre migración. Los economistas pronostican que la inmigración neta en el 2026 podría ser incluso menor que la del año pasado, pero advierten que los niveles de inmigración siguen siendo inciertos debido a “recientes reducciones en la transparencia de los datos”, como una pausa en las estadísticas de emisión de visas del Departamento de Estado desde mayo. Los expertos afirman que la migración estadounidense podría estar en un punto de inflexión, tras un aumento repentino de la inmigración durante la administración Biden, cuando llegaron entre 2 y 3 millones de inmigrantes cada año.

Esta ola migratoria elevó la proporción de trabajadores nacidos en el extranjero en la fuerza laboral estadounidense al nivel más alto registrado, impulsando el auge económico del país tras la pandemia. Para la administración Trump, el objetivo ha sido la expulsión y exclusión de inmigrantes. "¡Promesas hechas. Promesas cumplidas. MIGRACIÓN NETA NEGATIVA por primera vez en 50 años!", declaró Trump en redes sociales en agosto, aunque no se han publicado datos oficiales del gobierno sobre los niveles de migración en el 2025. Durante el último año, la Casa Blanca ha reiterado que la reducción de la inmigración está contribuyendo a la reducción de la delincuencia y a mejorar el acceso de los trabajadores nacidos en Estados Unidos al empleo y la vivienda, aunque estas afirmaciones son cuestionadas por economistas y otros expertos.

La administración Trump también ha estado promocionando un alto índice de personas que abandonan el país. El Departamento de Seguridad Nacional declaró en diciembre que 1.9 millones de inmigrantes indocumentados se autodeportaron voluntariamente desde enero de 2025, en comparación con la estimación de Brookings de entre 200.000 y 400.000 salidas voluntarias el año pasado, tanto de inmigrantes autorizados como no autorizados. Algunos economistas, incluido Jed Kolko, miembro senior del Instituto Peterson de Economía Internacional y ex economista del Departamento de Comercio, han dicho que creen que la administración Trump está utilizando mal los datos de la Oficina del Censo para inferir esas cifras.

Los economistas responsables de este último informe de Brookings afirman que la pérdida neta de inmigrantes del año pasado y de este año tiene consecuencias económicas que se extienden por todo el país. Se prevé que el gasto del consumidor disminuya entre US$60 mil y US$110 mil millones entre el 2025 y el 2026, según sus estimaciones, a medida que algunos inmigrantes se marchan y otros que se quedan reducen su gasto. Mientras tanto, la economía ya está creando menos empleos, en parte debido a las restricciones migratorias. La creación de empleo se desplomó el año pasado; fue el segundo año de menor crecimiento desde la Gran Recesión, según datos del Departamento de Trabajo publicados la semana pasada.

Los economistas escribieron que esperan que la inmigración negativa tenga poco impacto en los precios y la inflación porque las empresas experimentarán una menor demanda de bienes y servicios a medida que disminuye la demanda laboral. Calcularon sus pronósticos para la inmigración neta en el 2025 y el 2026 haciendo estimaciones altas y bajas para los flujos migratorios entrantes (incluyendo tarjetas verdes y visas temporales emitidas desde el extranjero, inmigración no autorizada y libertad condicional) y los flujos salientes (incluyendo deportaciones y la salida voluntaria de inmigrantes).

En el período previo a la represión de Trump, casi todo el crecimiento de la población y la fuerza laboral de Estados Unidos había sido impulsado por la inmigración debido al envejecimiento de la población nativa y a la disminución de las tasas de fertilidad.