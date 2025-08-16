ICE arresta a padre que esperaba a su hijo en una primaria de San Diego

A una cuadra de la escuela de primaria de Linda Vista, en San Diego, California, agentes de ICE capturaron a un padre de familia que espera a que su hijo saliera de estudiar.

Padre de familia fue detenido por ICE a una cuadra de la escuela primaria de e la comunidad Linda Vista, en San Diego, mientras esperaba a que su hijo saliera de estudiar. (Foto Prensa Libre: YouTube)

Testigos grabaron el momento en que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) sacaron de un vehículo rojo a un padre de familia que esperaba a que su hijo saliera de la escuela para llevarlo a casa.

El hecho ocurrió el jueves, alrededor de las 15 horas, a una cuadra de la escuela primaria de la comunidad Linda Vista, en San Diego, California.

Los agentes de ICE se llevaron al hombre —quien no ha sido identificado—, mientras su hijo permanecía en la escuela esperándolo, según un reporte de la cadena Telemundo.

De acuerdo con autoridades de la Superintendencia del Distrito Escolar de San Diego, la directora del centro educativo se comunicó con la madre del menor para que llegara a recogerlo.

Las clases en San Diego comenzaron el lunes 11 de agosto y, tres días después, ocurrió el incidente, lo que provocó un efecto inmediato entre las familias latinas en situación irregular, quienes evitaron llevar a sus hijos a la escuela el viernes, por temor a ser detenidas.

“Ya ni en las escuelas estamos seguros”, dijo una madre de familia. Ese temor también afecta a los niños.

La directora del plantel envió una carta a los padres de familia en la que lamentó lo ocurrido e indicó que trabajará con las agencias escolares, como el Departamento de Policía Unificado de San Diego y la Oficina de Estudiantes y Servicios Juveniles, para asegurar que la familia del estudiante reciba el apoyo necesario durante este momento difícil.

“Sabemos que nuestros terrenos escolares son espacios seguros que no pueden ser utilizados para acciones de inmigración. Por favor, sepan que las políticas y prácticas del distrito escolar son firmes en que el personal no comparte información del estudiante sin la autorización apropiada”, indica el documento.

Mientras la superintendente, Dra. Fabiola Bagula, señaló que todos los niños, con o sin documentación, tienen el derecho legal de asistir a una escuela pública en Estados Unidos, afirmó: “Protegeremos ese derecho y lo haremos juntos, como estadounidenses, como vecinos, como una democracia. Debemos exigir más a nuestros líderes. Debemos abogar por leyes y políticas que reflejen justicia, pero también humanidad. Y mientras tanto, debemos cuidarnos unos a otros, especialmente en momentos como estos”.

