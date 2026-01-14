Internacional
Por qué EE. UU. suspenderá los visados a los solicitantes de 75 países, entre ellos Guatemala
EE. UU. anunció la suspensión del procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países, mientras que el medio Fox News obtuvo acceso al listado de naciones afectadas por esta medida.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a su regreso a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 13 de enero de 2026. Trump regresa tras dar una charla en el Detroit Economic Club en Detroit, Míchigan, y visitar una planta de producción de Ford. (Foto Prensa Libre: AFP)
Estados Unidos anunció este 14 de enero que suspenderá la tramitación de visas a solicitantes de aproximadamente 75 nacionalidades, entre ellas, guatemaltecos.
Esta medida, de acuerdo con medios como Fox News, es un nuevo esfuerzo de la administración de Donald Trump para frenar el ingreso de migrantes a EE. UU.
"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X.
El medio señala que la suspensión de visados comenzará el próximo 21 de enero y permanecerá en vigor por tiempo indefinido.
Se presume que el Gobierno de Trump hará una reevaluación de las solicitudes de visado.
Aunque el Departamento de Estado no precisó los 75 países incluidos en la lista, Fox News logró tener acceso al documento, en el cual figuran las siguientes naciones:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Belice
- Bielorrusia
- Birmania
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bután
- Cabo Verde
- Camboya
- Camerún
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irak
- Irán
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kirguistán
- Kosovo
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia del Norte
- Marruecos
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- República Democrática del Congo
- Ruanda
- Rusia
- San Cristóbal y Nieves
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Siria
- Tailandia
- Tanzania
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
Según Fox News, la medida instruye a los funcionarios consulares en los países mencionados a denegar los visados a los solicitantes que se considere podrían depender de prestaciones públicas.
El medio afirma que los factores que deben considerar los funcionarios son aspectos como la salud, la edad, el dominio del inglés, la situación económica y la necesidad de atención médica.
"El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no aptos a los posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para los Estados Unidos", afirmó Tommy Piggott, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.
