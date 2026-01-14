Por qué EE. UU. suspenderá los visados a los solicitantes de 75 países, entre ellos Guatemala

Estados Unidos anunció este 14 de enero que suspenderá la tramitación de visas a solicitantes de aproximadamente 75 nacionalidades, entre ellas, guatemaltecos.

Esta medida, de acuerdo con medios como Fox News, es un nuevo esfuerzo de la administración de Donald Trump para frenar el ingreso de migrantes a EE. UU.

"Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán", anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X.

El medio señala que la suspensión de visados comenzará el próximo 21 de enero y permanecerá en vigor por tiempo indefinido.

Se presume que el Gobierno de Trump hará una reevaluación de las solicitudes de visado.

VISA CRACKDOWN: The State Department is pausing immigrant visa processing for 75 countries in an effort to crack down on applicants deemed likely to become a public charge.



The list includes Somalia, Russia, Afghanistan, Brazil, Iran, Iraq, Egypt, Nigeria, Thailand, Yemen, and… pic.twitter.com/yuYyY0WdJ6 — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

Aunque el Departamento de Estado no precisó los 75 países incluidos en la lista, Fox News logró tener acceso al documento, en el cual figuran las siguientes naciones:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladés

Barbados

Belice

Bielorrusia

Birmania

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Bután

Cabo Verde

Camboya

Camerún

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiyi

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irak

Irán

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kirguistán

Kosovo

Kuwait

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Macedonia del Norte

Marruecos

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

República Democrática del Congo

Ruanda

Rusia

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Siria

Tailandia

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

Según Fox News, la medida instruye a los funcionarios consulares en los países mencionados a denegar los visados a los solicitantes que se considere podrían depender de prestaciones públicas.

El medio afirma que los factores que deben considerar los funcionarios son aspectos como la salud, la edad, el dominio del inglés, la situación económica y la necesidad de atención médica.

"El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no aptos a los posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para los Estados Unidos", afirmó Tommy Piggott, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.

Lea también: Por qué EE. UU. revisará las Green Cards de ciudadanos nacidos en países “preocupantes”