“Es muy devastador, porque crea separación familiar”: pausa de visas deja en vilo a miles de guatemaltecos

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de pausar la emisión de visas de inmigrante ha generado un impacto inmediato en miles de familias que estaban a punto de reunificarse, entre ellas numerosas de Guatemala.

Esposos, esposas e hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales quedan ahora varados fuera del país, pese a haber esperado más de un año para completar el proceso.

“Es muy devastador, porque crea separación familiar”, advierte la abogada de inmigración Ana Gabriel Urizar, quien trabaja en una firma con sede en Nueva York.

“Imagínate cuántos esposos, esposas o hijos pequeños de ciudadanos americanos estaban a punto de venir a vivir con sus familias y ahora ya no pueden”, añadió.

Impacto humano más allá del trámite

Para Urizar, el efecto más grave de la medida no es administrativo, sino humano.

“Estamos hablando de familias separadas, de niños que no podrán reunirse con sus padres, de matrimonios que seguirán viviendo a distancia”, señala. “Es una decisión que tiene consecuencias reales en la vida de miles de personas”.

Por ahora, el futuro de estos procesos queda en incertidumbre, a la espera de posibles ajustes, excepciones o cambios en la política migratoria estadounidense.

Un proceso largo que ahora queda congelado

Antes de la suspensión, el trámite ya era extenso y riguroso. Inicia con la petición I-130, que puede tardar entre 12 y 14 meses, seguida de verificaciones de antecedentes, entrevistas consulares y la espera de una fecha de prioridad vigente.

“Es un proceso súper largo, con background checks (verificación de antecedentes) muy intensos”, señala Urizar. “No es que las personas entren sin revisión; ya existía un filtro muy estricto”.

Además, el número de visas está limitado por ley. “El Congreso fija cuántas green cards se pueden dar cada año y no se puede pasar de ese número”, recuerda.

Qué tipo de visa está siendo afectada

La abogada aclara que la suspensión no afecta las visas de turismo, negocio o trabajo temporal, sino únicamente las visas de inmigrante, que son las que permiten obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

“Las visas de inmigrante son las que dan camino a una residencia permanente, a la green card”, explica. “Las visas no inmigrantes, como turismo o trabajo temporal, no están incluidas en esta pausa”.

Dentro de esta categoría se encuentran las peticiones familiares, las peticiones por empleo permanente y el programa de diversidad.

Green card, residencia y visa: una confusión común

Urizar reconoce que el proceso suele generar confusión por el uso indistinto de términos.

“La visa es solo el sticker que le ponen en el pasaporte”, explica. “Ese sticker te permite entrar a Estados Unidos como residente permanente. Cuando la persona entra al país, ahí se activa la residencia y luego le llega la green card física a su casa”.

Con la nueva disposición, ese paso queda bloqueado. “En este momento no se pueden aprobar ni emitir estas visas en los consulados o embajadas”, enfatiza.

En términos simples, la visa autoriza la residencia permanente y la green card es el documento físico que acredita ese estatus.

Guatemala, incluida pese a no tener alta demanda

Aunque Guatemala no figura entre los países con mayor acumulación de solicitudes, sí fue incluida en la proclamación presidencial. “Guatemala no tiene una demanda tan alta como México, India, China o Filipinas”, explica Urizar.

“Pero aun así está incluida en la lista de países a los que se les va a parar la emisión de green cards para personas que están fuera del país”, agregó.

Datos del Departamento de Estado muestran una disminución en la emisión de visas de inmigrante para guatemaltecos, que pasó de cerca de 7 mil a poco más de 5 mil anuales.

Urizar confirma que estas cifras corresponden al total de visas de inmigrante y recuerda que el año fiscal migratorio estadounidense va de octubre a septiembre, lo que explica variaciones en los reportes.

El gobierno estadounidense justificó la medida señalando que busca evitar que inmigrantes dependan de beneficios públicos, pero Urizar considera que este argumento no se sostiene.

“Para poder pedir a un familiar tienes que firmar un affidavit of support, que es un contrato legal con el gobierno”, explica. “Ahí te haces responsable de mantener económicamente a la persona que estás pidiendo”.

Agrega que los inmigrantes sin estatus legal no pueden acceder a beneficios públicos como estampillas de comida o seguro médico estatal.

“La ironía es que el argumento del presidente no coincide con la realidad del proceso migratorio”, subraya.

Falta de transparencia y posibles motivaciones políticas

La abogada también cuestiona la falta de claridad sobre los criterios usados para seleccionar a los países afectados.

“No hay una fórmula, no hay datos, no hay transparencia”, indica. “No están diciendo: estos países tienen tantos inmigrantes usando beneficios públicos. Esa información no existe”.

Ante este escenario, no descarta motivaciones políticas o diplomáticas. “Que Guatemala haya sido incluida me parece un poco sospechoso”, comenta.

“No sabemos si es una forma de presión política o parte de relaciones internacionales más amplias”, añadió.

Recomendaciones urgentes para quienes están en proceso

Ante el nuevo escenario, la abogada recomienda no iniciar ni continuar trámites sin asesoría legal especializada.

“Ahorita no es momento de hacer aplicaciones solos”, advierte. “Errores que antes se perdonaban ahora están causando negaciones directas”.

También alerta sobre el riesgo de intentar ingresar con una visa temporal cuando existe una petición de inmigrante pendiente.

“Muchas visas no permiten la doble intención”, explica. “Si inmigración ve que ya tienes una petición de residencia, no te van a creer que solo vienes de visita”.

