Crece desafío por insertar a migrantes retornados en el mercado laboral en Guatemala

De 283 personas que se han certificado para validar los conocimientos adquiridos en Estados Unidos, el 42% ha logrado una colocación en empleo formal o ha creado un emprendimiento, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Para Pedro Solares, analista en temas de migración, es positivo que las instituciones implementen el programa. No obstante, señala que los números reflejan un reto: “Si se comparan los resultados con la cantidad total de personas retornadas, los avances siguen siendo muy limitados”.

El programa, llamado Certifícate, fue lanzado como respuesta al aumento significativo de migrantes retornados, detalló Alejandra Aguilar, coordinadora de la Sección de Formación y Capacitación para el Empleo (Secafor), quien señaló que busca el reconocimiento de conocimientos y habilidades adquiridas a través de procesos no formales. Aguilar adujo que el programa no está dirigido exclusivamente a migrantes, pues está disponible para la población en general.

Durante años se insistió en la necesidad de reconocer la experiencia laboral que muchos guatemaltecos adquieren en Estados Unidos y México, según Solares, quien destacó que, en las cifras más recientes, se reportan aproximadamente 52 mil 600 personas retornadas hasta septiembre.

Certificaciones

El proceso de certificación se realiza mediante alianzas con el Intecap y se ofrece de forma gratuita, según destacó Alejandra Aguilar, quien indicó que el Ministerio de Trabajo cubre tanto la formación como los insumos y materiales necesarios para obtener la certificación.

De acuerdo con Aguilar, el programa ha atendido principalmente a personas retornadas con experiencia en construcción, transporte y gastronomía.

Los tipos de certificación otorgados en el programa, según datos del Mintrab, son los siguientes:

Soldadura industrial: 20 personas certificadas

Masaje con orientación para spa: 15 personas certificadas

Instalador de sistemas fotovoltaicos: 40 personas certificadas

Técnicas de manejo en simulador para la conducción de cabezal con plataforma multifuncional: 68 personas certificadas

Técnicas de manejo para la conducción de microbús, pick-up o camión de hasta 3.5 toneladas: 10 personas certificadas

Albañilería: 30 personas certificadas

Cocinero gourmet: 25 personas certificadas

Jardinería: 75 personas certificadas

“Una parte importante de esas personas retornadas formó parte de la fuerza laboral en Estados Unidos. Es cierto que no todas cuentan con el tiempo o la experiencia necesaria para acceder a una certificación formal, pero, aun así, la brecha entre el universo de retornados y los beneficios del programa es enorme”, afirmó Solares.

Retos para continuar

Uno de los objetivos del Mintrab, según Alejandra Aguilar, es mejorar y ampliar la cobertura: “El programa ya tiene alcance nacional, pero para el próximo año se busca ampliar tanto el servicio de certificación como el de capacitación”.

Para que esto ocurra, Pedro Solares afirmó que es necesario dar a conocer el programa. Indicó que las personas retornadas deben saber que está disponible y comprender para qué sirve. Además, destacó que los mecanismos institucionales deben generar confianza para que los retornados deseen compartir su información y crean que el proceso tendrá una utilidad real.

Según Solares, es fundamental fortalecer el vínculo con las empresas que generan empleo en Guatemala, principalmente del sector privado. Para estas empresas también es clave contar con mano de obra calificada, añadió.

“Aquí hay un desafío adicional: muchas de las personas que migraron lo hicieron precisamente porque no encontraron en Guatemala oportunidades suficientes para construir una vida digna. Regresar al mismo país genera desconfianza en el sistema, en el mercado laboral y en la posibilidad de obtener una remuneración adecuada. Mientras no se atienda ese fondo del problema, será difícil que los programas de certificación logren un impacto masivo”, concluyó Solares.