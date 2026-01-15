Qué pasa con las citas para las entrevistas de visas de inmigrantes y otras preguntas tras la suspensión de EE. UU.

El pasado 14 de enero, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrantes a solicitantes de 75 países, incluida Guatemala.

Según esa entidad, la medida fue adoptada como una forma de regular las directrices para los tramitados de visa, con el fin de “garantizar que los inmigrantes de estos países no utilicen la asistencia social en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública”.

“El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser autosuficientes y económicamente no representar una carga para los estadounidenses”, señaló el Departamento.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que el tipo de visa suspendido es el de inmigrante, es decir, la documentación que permite al solicitante trabajar y vivir de forma permanente en EE. UU.

Por tanto, todas las visas de no inmigrante, como las de turismo, trabajos temporales o estudios, no están incluidas en esta suspensión.

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

Sin embargo, aún hay muchas dudas en torno a esta reciente medida adoptada por EE. UU.

¿Qué pasa con las citas para entrevistas?

Una de las interrogantes es qué sucederá con las citas programadas para entrevistas de visa de inmigrante.

Ante ello, el Departamento de Estado aseguró que los solicitantes que sean ciudadanos de los países afectados pueden seguir presentando sus solicitudes y asistir a las entrevistas.

“El Departamento continuará programando citas para los solicitantes, pero no se emitirán visas de inmigrante a estos ciudadanos durante esta pausa”, detalló.

¿Existen excepciones?

Otro cuestionamiento gira en torno a si hay algún tipo de excepción a la suspensión.

El Departamento de Estado afirmó que sí: las personas con doble nacionalidad que soliciten el visado con un pasaporte válido de un país no incluido en el listado pueden ser consideradas como excepción.

¿Esta suspensión afecta visas ya emitidas?

Las autoridades estadounidenses aclararon que esta medida no implica la revocación de visas de inmigrante ya otorgadas.

¿Aplica esta suspensión a visas de turista?

El Departamento de Estado respondió que no, ya que esta pausa afecta únicamente a los solicitantes de visa de inmigrante.

Lea también: Minex y la Embajada de EE. UU. aclaran cuál es el tipo de visa suspendida en Guatemala