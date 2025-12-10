Los detalles del mexicano que fue detenido por el ICE durante una entrevista para obtener su Green Card

Muchos migrantes siguen un proceso complejo para obtener la residencia permanente en EE. UU., conocida como Green Card, que les permite vivir y trabajar en ese país sin temor a ser detenidos por las autoridades migratorias.

Sin embargo, se han registrado casos inusuales, como el de un ciudadano mexicano detenido por agentes del ICE en Salt Lake City mientras asistía a una entrevista relacionada con su solicitud de residencia permanente.

El hecho, reportado por medios como Univisión, habría ocurrido la semana pasada, cuando el mexicano, identificado únicamente como Jair, fue detenido en las instalaciones del ICE en Salt Lake City.

Según su abogado, Jair llegó a EE. UU. con visa, pero excedió el tiempo permitido de estancia y se casó con una ciudadana estadounidense hace cinco años.

Univisión informa que Jair llevaba 18 meses en el proceso de obtención de su Green Card y que se encontraba en la etapa final del trámite.

“Esta es la primera vez que tenemos una experiencia similar en Salt Lake City, cuando alguien es detenido en la etapa final del proceso”, afirmó Andy Armstrong, abogado de inmigración, citado por Univisión.

Actualmente, Jair está detenido en Arizona y espera ser liberado bajo fianza, dado que ingresó al país con visado.

El abogado, citado también por el medio Fox News, señala que Jair no tuvo oportunidad de comunicarse con su esposa al momento de la detención.

“Después de que se llevaran a Jair, fui a hablar con su esposa y contarle toda su situación. Ella estaba bastante angustiada”, agregó el abogado.

