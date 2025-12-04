Permisos de trabajo en EE. UU. durarán menos: los detalles del cambio anunciado por la USCIS

A raíz del tiroteo ocurrido el pasado 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca, en el que un miembro de la Guardia Nacional falleció y otro resultó herido, el Gobierno de Trump ha endurecido sus medidas para restringir el acceso y la estadía en EE. UU. de inmigrantes e indocumentados.

Recientemente, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) informaron el 4 de diciembre sobre un nuevo cambio, esta vez relacionado con las solicitudes de los llamados Documentos de Autorización de Empleo (EAD, en inglés).

La USCIS afirmó que la modificación consiste en una reducción del periodo máximo de validez de dichas autorizaciones, que pasará de cinco años a solo 18 meses.

Este cambio, de acuerdo con autoridades estadounidenses y medios como Univisión, se aplicará a ciertas categorías de inmigrantes, entre ellas los asilados, refugiados y beneficiarios de protecciones contra deportaciones.

También se agregó que esta medida será aplicable a quienes tengan pendiente la emisión del EAD o a quienes presenten su solicitud a partir del 5 de diciembre.

#URGENTE EEUU: Permisos de trabajo pasan de 5 años a tener validez sólo por 18 meses . El período máximo de validez de los EAD iniciales y de renovación se cambiara de cinco años a 18 meses para varias categorías de extranjeros, incluye los que están en proceso y solicitados a… pic.twitter.com/CfzkxPte8f — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) December 4, 2025

Univisión citó las declaraciones del director de la USCIS, Joseph Edlow, quien afirmó que con esta medida se busca "garantizar que las personas que busquen trabajar en EE. UU. no amenacen la seguridad pública".

Medios como FOX News afirman que esta nueva disposición afectará a extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de la expulsión.

¿Qué es el EAD?

Este documento permite a los extranjeros, independientemente de su ciudadanía u origen nacional, tener autorización para trabajar en EE. UU. por un periodo específico.

De acuerdo con el portal oficial de la USCIS, este permiso se puede obtener al presentar el formulario I-765. Según la página, las personas deben solicitar su EAD si:

Están autorizadas para trabajar en EE. UU. con base en su estatus o circunstancias migratorias y necesitan una evidencia de dicha autorización.

En el caso de los residentes permanentes, la USCIS aclara que no necesitan este tipo de documento, ya que la tarjeta de residencia permanente (Green Card) también funciona como evidencia de autorización para trabajar en EE. UU.

USCIS Cuts EAD Validity Periods



USCIS has updated its Policy Manual to reduce maximum EAD validity for numerous categories, including refugees, asylees, TPS holders, parolees, and applicants for asylum or adjustment. Most will drop from 5 years to 18 months, and some to 1 year.… — Murthy Law Firm (@murthylawfirm) December 4, 2025

Lea también: ¿Trump no descarta hacer redadas migratorias durante el Mundial 2026? Esto dijo la Casa Blanca



