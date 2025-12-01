Qué es la sección 212(f) en la Ley de Inmigración que Trump usaría para endurecer sus medidas

A raíz del tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca ocurrido el pasado 26 de noviembre, en el que un miembro de la Guardia Nacional murió y otro resultó gravemente herido, el presidente Donald Trump ha endurecido sus medidas migratorias.

Después de que medios estadounidenses señalaran que el presunto responsable del tiroteo es un hombre afgano que habría ingresado a EE. UU. en el 2021, el mandatario ha redoblado esfuerzos para restringir la entrada y permanencia de extranjeros en el país.

Por ejemplo, días después del tiroteo, el Gobierno de EE. UU. anunció que "revisará" las residencias permanentes de ciudadanos originarios de países considerados por las autoridades como "preocupantes".

Ahora, los esfuerzos de Trump por endurecer sus medidas migratorias podrían escalar, ya que medios estadounidenses —entre ellos, Univisión— aseguran que el mandatario podría recurrir a una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para restringir aún más el ingreso de extranjeros a EE. UU., o hacer que sus cambios sean permanentes.

Ese inciso, denominado 212(f), según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), autoriza al presidente a suspender, mediante proclamación, la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros, o a imponer cualquier restricción que considere apropiada.

En esa normativa se incluye la decisión de Trump de prohibir totalmente el ingreso de nacionales de 12 países:

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Asimismo, establece que los nacionales de otros siete países tendrán un acceso restringido y limitado a EE. UU.:

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Además, el presidente afirmó en la red Truth Social que tomará otras acciones tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca.

“A pesar de los avances tecnológicos, la política migratoria ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos. Detendré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, afirmó Trump.

President Trump: “The law is on my side.”

Immigration and Nationality Act §212(f) gives the President total authority to block any aliens or class of aliens whose entry would harm America - for as long as he deems necessary. The power was always there.

Otra de las acciones que, según el mandatario, implementará es la expulsión de quienes sean considerados una "carga pública".

“Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluidas las admitidas a través de un proceso de aprobación no autorizado e ilegal de Biden”, señaló el mandatario.

