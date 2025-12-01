Qué es la sección 212(f) en la Ley de Inmigración que Trump usaría para endurecer sus medidas

Internacional

Qué es la sección 212(f) en la Ley de Inmigración que Trump usaría para endurecer sus medidas

Donald Trump ha endurecido aún más las restricciones migratorias en EE. UU. luego del tiroteo ocurrido el pasado 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca.

|

time-clock

Presidente Donald Trump

El presidente Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One de camino a Washington D. C. el 30 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

A raíz del tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca ocurrido el pasado 26 de noviembre, en el que un miembro de la Guardia Nacional murió y otro resultó gravemente herido, el presidente Donald Trump ha endurecido sus medidas migratorias.

Después de que medios estadounidenses señalaran que el presunto responsable del tiroteo es un hombre afgano que habría ingresado a EE. UU. en el 2021, el mandatario ha redoblado esfuerzos para restringir la entrada y permanencia de extranjeros en el país.

Por ejemplo, días después del tiroteo, el Gobierno de EE. UU. anunció que "revisará" las residencias permanentes de ciudadanos originarios de países considerados por las autoridades como "preocupantes".

Ahora, los esfuerzos de Trump por endurecer sus medidas migratorias podrían escalar, ya que medios estadounidenses —entre ellos, Univisión— aseguran que el mandatario podría recurrir a una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para restringir aún más el ingreso de extranjeros a EE. UU., o hacer que sus cambios sean permanentes.

LECTURAS RELACIONADAS

Casa Blanca Rahmanullah Lakanwal Guardia Nacional

Ataque a los militares de la Casa Blanca: ¿Cuál era la unidad de élite a la que pertenecía este afgano?

chevron-right
Trump puede inclinar la balanza en Honduras

Las razones por las que el apoyo de Donald Trump a un candidato en Honduras puede modificar el comportamiento de los votantes

chevron-right

Ese inciso, denominado 212(f), según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), autoriza al presidente a suspender, mediante proclamación, la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros, o a imponer cualquier restricción que considere apropiada.

En esa normativa se incluye la decisión de Trump de prohibir totalmente el ingreso de nacionales de 12 países:

  • Afganistán
  • Birmania
  • Chad
  • República del Congo
  • Guinea Ecuatorial
  • Eritrea
  • Haití
  • Irán
  • Libia
  • Somalia
  • Sudán
  • Yemen

Asimismo, establece que los nacionales de otros siete países tendrán un acceso restringido y limitado a EE. UU.:

  • Burundi
  • Cuba
  • Laos
  • Sierra Leona
  • Togo
  • Turkmenistán
  • Venezuela

Además, el presidente afirmó en la red Truth Social que tomará otras acciones tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca.

LECTURAS RELACIONADAS

USA4576. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/09/2025.- Fotografía de archivo del 1 de mayo de 2009 que muestra a una enfermera aplicando una dosis de vacuna a una persona en una clínica en Provo (Estados Unidos). El fin de la vacunación obligatoria en Florida propuesto por el Gobierno estatal, en pleno debate nacional sobre la efectividad de las vacunas, aumentaría el riesgo de un resurgimiento del sarampión en este estado y en el resto de Estados Unidos, donde podría provocar miles de muertes, según revelaron científicos a EFE. EFE/George Frey /ARCHIVO

¿Vinculadas a las muertes? EE. UU. busca una mayor supervisión en la aprobación de vacunas

chevron-right
green card

Por qué EE. UU. revisará las Green Cards de ciudadanos nacidos en países "preocupantes"

chevron-right

“A pesar de los avances tecnológicos, la política migratoria ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos. Detendré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, afirmó Trump.

Otra de las acciones que, según el mandatario, implementará es la expulsión de quienes sean considerados una "carga pública".

“Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluidas las admitidas a través de un proceso de aprobación no autorizado e ilegal de Biden”, señaló el mandatario.

Lea también: ¿Trump confirmó una conversación con Maduro? La posible intervención de EE. UU. en Venezuela

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Crisis migratoria Donald Trump  Latinos en Estados Unidos Migrantes en EE. UU. Tiroteo en EE. UU. 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS