¿Trump no descarta hacer redadas migratorias durante el Mundial 2026? Esto dijo la Casa Blanca

Este 3 de diciembre, el Gobierno de Donald Trump no descartó llevar a cabo redadas migratorias durante el Mundial del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con declaraciones de Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial del 2026, se buscará “evitar la aparición de alborotadores que amenacen la seguridad en EE. UU.”.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país. Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, afirmó Giuliani.

También afirmó que el Mundial del 2026 se prepara para ser un evento en el que “la seguridad y la hospitalidad pueden ir de la mano”.

Varios medios cuestionaron a Giuliani sobre la supuesta posibilidad de que no se concedan visados a personas que busquen ir a EE. UU. para ver los partidos del Mundial.

“Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre la seguridad nacional”, afirmó el jefe de trabajo de la Casa Blanca.

⚽: No se descartan redadas contra migrantes durante el Mundial 2026, declaró el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el torneo, Andrew Giuliani: "Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", y agregó: "Lo que no… pic.twitter.com/E0ny4DK2LH — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) December 3, 2025

Afirmó que cualquier aficionado que logre tener una entrada al Mundial del 2026 tendrá “garantizada una cita con las autoridades migratorias para lograr obtener un visado”.

Las declaraciones de Giuliani se dan a pocos días de que se lleve a cabo el sorteo del Mundial del 2026, que determinará los grupos y en donde Donald Trump confirmó su asistencia.

Finalmente, Giuliani fue consultado sobre la situación que deberán enfrentar los aficionados de Haití e Irán, luego de que el presidente Trump suspendiera las solicitudes migratorias en esos dos países y en otros 17 más.

Giuliani dijo que ese asunto será remitido al Departamento de Estado, del cual depende la concesión de visados.

Lea también: “Asesinos y sanguijuelas”: El mensaje de Noem donde pide a Trump ampliar a 30 los países con restricciones migratorias