¿Trump no descarta hacer redadas migratorias durante el Mundial 2026? Esto dijo la Casa Blanca

Internacional

¿Trump no descarta hacer redadas migratorias durante el Mundial 2026? Esto dijo la Casa Blanca

Un jefe de trabajo de la Casa Blanca encargado del Mundial 2026 habló sobre la posibilidad de que Trump haga redadas migratorias durante el evento.

|

time-clock

Donald Trump y la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (derecha), entrega el trofeo de la Copa del Mundo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 22 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 3 de diciembre, el Gobierno de Donald Trump no descartó llevar a cabo redadas migratorias durante el Mundial del 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con declaraciones de Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial del 2026, se buscará “evitar la aparición de alborotadores que amenacen la seguridad en EE. UU.”.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país. Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, afirmó Giuliani.

También afirmó que el Mundial del 2026 se prepara para ser un evento en el que “la seguridad y la hospitalidad pueden ir de la mano”.

LECTURAS RELACIONADAS

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

¿Cuándo define Fifa el calendario del Mundial 2026? Detalles del día y la hora del anuncio oficial

chevron-right
Donald Trump, sostiene el Trofeo de la Copa Mundial en el Despacho Oval, luego de dar a conocer que el sorteo de la Copa se realizara el el próximo 5 de diciembre en el Central Kennedy de Washington.(Foto Prensa Libre: EFE)

¿Trump irá al sorteo del Mundial 2026? Esto dice la Casa Blanca

chevron-right

Varios medios cuestionaron a Giuliani sobre la supuesta posibilidad de que no se concedan visados a personas que busquen ir a EE. UU. para ver los partidos del Mundial.

“Cada decisión sobre un visado es una decisión sobre la seguridad nacional”, afirmó el jefe de trabajo de la Casa Blanca.

Afirmó que cualquier aficionado que logre tener una entrada al Mundial del 2026 tendrá “garantizada una cita con las autoridades migratorias para lograr obtener un visado”.

Las declaraciones de Giuliani se dan a pocos días de que se lleve a cabo el sorteo del Mundial del 2026, que determinará los grupos y en donde Donald Trump confirmó su asistencia.

LECTURAS RELACIONADAS

TROFEO COPA DEL MUNDO, FIFA

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026 y cómo se llevará a cabo

chevron-right
Más de 450 bolsas con restos humanos han sido localizadas en el estado de Jalisco, México, desde el 2022. Imagen ilustrativa del estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. (Foto Prensa Libre: EFE/Francisco Guasco)

Qué se sabe de las bolsas con restos humanos halladas cerca del estadio Akron, sede del Mundial del 2026

chevron-right

Finalmente, Giuliani fue consultado sobre la situación que deberán enfrentar los aficionados de Haití e Irán, luego de que el presidente Trump suspendiera las solicitudes migratorias en esos dos países y en otros 17 más.

Giuliani dijo que ese asunto será remitido al Departamento de Estado, del cual depende la concesión de visados.

Lea también: “Asesinos y sanguijuelas”: El mensaje de Noem donde pide a Trump ampliar a 30 los países con restricciones migratorias

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Casa Blanca Copa del Mundo Copa del Mundo 2026 Crisis migratoria Deportes para hispanos Donald Trump  Fifa Mundial 2026 Redadas de migrantes 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS