Cuándo será el sorteo del Mundial 2026 y cómo se llevará a cabo

Falta muy poco para que dé inicio el Mundial del 2026, y la emoción está presente, más ahora que una gran mayoría de países han clasificado directamente tras las eliminatorias mundialistas.

Aún falta por conocer cuáles serán los países que logren clasificarse por medio del repechaje, pero las expectativas por ver quiénes serán las 48 selecciones que estarán en el torneo más grande de fútbol crecen conforme pasan los días.

Además, uno de los momentos más esperados por los aficionados, antes de que empiece el torneo, es el popular sorteo en el que se sabrá qué selecciones se enfrentarán entre sí en la competición, donde se prevé un total de 104 partidos entre los clasificados.

Según medios deportivos como ESPN, el sorteo del Mundial del 2026 será el próximo viernes 5 de diciembre y se llevará a cabo en el Kennedy Center, en la Ciudad de Washington.

La hora del sorteo será a las 12 horas (hora local), 14 horas (ARG/URU/CHI), 12 horas (COL/ECU/PER) y 11 horas (MÉX).

¿Cómo será el torneo?

ESPN detalla que el sorteo para el Mundial del 2026 constará de cuatro bombos, en los que se distribuirán las 48 selecciones que competirán en el torneo. En cada bombo habrá un grupo específico de selecciones clasificadas por criterios determinados.

Para empezar, está el bombo 1, el cual, según ESPN, estará conformado por México, Estados Unidos y Canadá, los países anfitriones del Mundial, así como las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranquin de la Fifa. Dentro de este grupo están:

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

Luego, en el bombo 2 estarán las siguientes 12 selecciones del ranquin FIFA:

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Las siguientes 12 selecciones estarán en el bombo 3:

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Finalmente, está el bombo 4, donde figuran el resto de equipos, incluidos los seis ganadores del repechaje internacional.

El sorteo será aleatorio, y así se conocerá cómo estarán conformados los 12 grupos, cada uno con cuatro selecciones que se enfrentarán entre sí.

Al día siguiente, es decir, el sábado 6 de diciembre, la Fifa publicará el calendario con los partidos que se llevarán a cabo en el torneo, el cual iniciará el 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio.

