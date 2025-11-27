Deporte Internacional
Cuándo será el sorteo del Mundial 2026 y cómo se llevará a cabo
La FIFA ya tiene lista la forma en que llevará a cabo el sorteo para definir los grupos dentro del Mundial 2026.
La copa del Mundo 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Falta muy poco para que dé inicio el Mundial del 2026, y la emoción está presente, más ahora que una gran mayoría de países han clasificado directamente tras las eliminatorias mundialistas.
Aún falta por conocer cuáles serán los países que logren clasificarse por medio del repechaje, pero las expectativas por ver quiénes serán las 48 selecciones que estarán en el torneo más grande de fútbol crecen conforme pasan los días.
Además, uno de los momentos más esperados por los aficionados, antes de que empiece el torneo, es el popular sorteo en el que se sabrá qué selecciones se enfrentarán entre sí en la competición, donde se prevé un total de 104 partidos entre los clasificados.
Según medios deportivos como ESPN, el sorteo del Mundial del 2026 será el próximo viernes 5 de diciembre y se llevará a cabo en el Kennedy Center, en la Ciudad de Washington.
La hora del sorteo será a las 12 horas (hora local), 14 horas (ARG/URU/CHI), 12 horas (COL/ECU/PER) y 11 horas (MÉX).
¿Cómo será el torneo?
ESPN detalla que el sorteo para el Mundial del 2026 constará de cuatro bombos, en los que se distribuirán las 48 selecciones que competirán en el torneo. En cada bombo habrá un grupo específico de selecciones clasificadas por criterios determinados.
Para empezar, está el bombo 1, el cual, según ESPN, estará conformado por México, Estados Unidos y Canadá, los países anfitriones del Mundial, así como las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranquin de la Fifa. Dentro de este grupo están:
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Alemania
- Bélgica
Luego, en el bombo 2 estarán las siguientes 12 selecciones del ranquin FIFA:
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Las siguientes 12 selecciones estarán en el bombo 3:
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Finalmente, está el bombo 4, donde figuran el resto de equipos, incluidos los seis ganadores del repechaje internacional.
El sorteo será aleatorio, y así se conocerá cómo estarán conformados los 12 grupos, cada uno con cuatro selecciones que se enfrentarán entre sí.
Al día siguiente, es decir, el sábado 6 de diciembre, la Fifa publicará el calendario con los partidos que se llevarán a cabo en el torneo, el cual iniciará el 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio.
Lea también: Qué se sabe de las bolsas con restos humanos halladas cerca del estadio Akron, sede del Mundial del 2026