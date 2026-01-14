Cuáles son los 75 países afectados por la suspensión de visa de inmigrante para Estados Unidos

Internacional

Cuáles son los 75 países afectados por la suspensión de visa de inmigrante para Estados Unidos

Estados Unidos detiene indefinidamente la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Guatemala. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, no afecta las visas de turista.

|

time-clock

Visa estadounidense en pasaporte

Una visa estadounidense es un permiso oficial que un ciudadano extranjero necesita para solicitar entrada a los Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

A partir del 21 de enero del 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos dejará de procesar visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países considerados como de “alto riesgo de convertirse en carga pública”. La medida incluye a Guatemala y otras naciones de América Latina, África y Asia.

La suspensión forma parte de las políticas de control migratorio impulsadas por el presidente Donald Trump, quien ha reiterado que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes.

La razón oficial: evitar la "carga pública"

Según el comunicado oficial, el Gobierno de EE. UU. justificó la decisión como una medida para “proteger los recursos del pueblo estadounidense” y evitar que inmigrantes utilicen servicios sociales o subsidios.

“El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser autosuficientes económicamente y no ser una carga para los estadounidenses”, indicó el Departamento de Estado.

Guatemala y América Latina entre los países afectados

Guatemala aparece en la lista de los 75 países donde se suspenderá la emisión de visas de inmigrante, junto a otras naciones latinoamericanas como Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua y Uruguay.

LECTURAS RELACIONADAS

Lotería de visas en Estados Unidos

Minex y la Embajada de EE. UU. aclaran cuál es el tipo de visa suspendida en Guatemala

chevron-right
Visa de los Estados Unidos

Qué tipos de visas son las que fueron suspendidas en 75 países por el Gobierno de EE. UU.

chevron-right

Medios estadounidenses indicaron que la medida forma parte de una revisión general de las políticas consulares y de admisión migratoria bajo la administración actual.

Lista completa de los 75 países incluidos

La lista abarca una amplia diversidad de países de Asia, África, América Latina y Europa del Este.

PaísPaísPaís
AfganistánAlbaniaArgelia
Antigua y BarbudaArmeniaAzerbaiyán
BahamasBangladésBarbados
BeliceBielorrusiaBirmania
BosniaBrasilBután
CamboyaCamerúnCabo Verde
ColombiaCosta de MarfilCuba
República del CongoR. D. del CongoDominica
EgiptoEritreaEtiopía
FiyiGambiaGeorgia
GhanaGranadaGuatemala
GuineaHaitíIrán
IrakJamaicaJordania
KazajistánKosovoKuwait
KirguistánLaosLíbano
LiberiaLibiaMoldavia
MongoliaMontenegroMarruecos
NepalNicaraguaNigeria
Macedonia del NortePakistánRusia
RuandaSan Cristóbal y NievesSanta Lucía
San Vicente y las GranadinasSenegalSierra Leona
SomaliaSudán del SurSudán
SiriaTanzaniaTailandia
TogoTúnezUganda
UruguayUzbekistánYemen

Dudas frecuentes sobre el impacto de la suspensión

Expertos en migración advierten que esta medida podría tener consecuencias directas en los procesos de reunificación familiar, casos humanitarios y otros trámites migratorios pendientes. También podría incrementar la incertidumbre entre quienes ya habían iniciado su proceso de inmigración legal.

Aunque las visas de turista y estudiante siguen disponibles, algunos consulados podrían enfrentar mayor carga administrativa o retrasos derivados de la medida.

Desde su regreso a la Casa Blanca en el 2025, Donald Trump ha reinstalado varias de sus políticas migratorias más restrictivas. En menos de un año, su gobierno ha revocado más de 100 mil visas y ha deportado a más de 600 mil personas. Con la suspensión de visas de inmigrante a 75 países, la administración refuerza su postura de control migratorio y endurecimiento de los requisitos para obtener residencia en Estados Unidos.

EN ESTE MOMENTO

Kimberly Jazmín Peña López escucha la sentencia en el tribunal, tras aceptar cargos por asociación ilícita y acción extorsiva de tránsito. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Admite participación en red del Barrio 18: mujer es sentenciada a penas mínimas tras confesar dos delitos

Right
Lotería de visas en Estados Unidos

Visa de inmigrante: cuáles son las características del documento afectado por el gobierno de EE. UU.

Right

La suspensión aplica exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que otorgan residencia permanente en EE. UU. Entre estas se incluyen:

  • Visas por petición familiar
  • Visas de empleo (en todas sus categorías)
  • Visas de diversidad (lotería)
  • Visas para inversionistas

No están incluidas las visas de no inmigrante, como las de:

  • Turismo (B1/B2)
  • Trabajo temporal (H, L)
  • Estudiantes (F, M, J)
  • Tránsito y negocios

Tampoco se verán afectadas las visas ya emitidas ni habrá cambios para quienes ya residen legalmente en EE. UU.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Estados Unidos Guatemala Visas Visas de EE. UU. 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS