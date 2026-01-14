Cuáles son los 75 países afectados por la suspensión de visa de inmigrante para Estados Unidos

A partir del 21 de enero del 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos dejará de procesar visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países considerados como de “alto riesgo de convertirse en carga pública”. La medida incluye a Guatemala y otras naciones de América Latina, África y Asia.

La suspensión forma parte de las políticas de control migratorio impulsadas por el presidente Donald Trump, quien ha reiterado que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes.

La razón oficial: evitar la "carga pública"

Según el comunicado oficial, el Gobierno de EE. UU. justificó la decisión como una medida para “proteger los recursos del pueblo estadounidense” y evitar que inmigrantes utilicen servicios sociales o subsidios.

“El presidente Trump ha dejado claro que los inmigrantes deben ser autosuficientes económicamente y no ser una carga para los estadounidenses”, indicó el Departamento de Estado.

Guatemala y América Latina entre los países afectados

Guatemala aparece en la lista de los 75 países donde se suspenderá la emisión de visas de inmigrante, junto a otras naciones latinoamericanas como Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua y Uruguay.

Medios estadounidenses indicaron que la medida forma parte de una revisión general de las políticas consulares y de admisión migratoria bajo la administración actual.

Lista completa de los 75 países incluidos

La lista abarca una amplia diversidad de países de Asia, África, América Latina y Europa del Este.

País País País Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladés Barbados Belice Bielorrusia Birmania Bosnia Brasil Bután Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba República del Congo R. D. del Congo Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiyi Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Irak Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Macedonia del Norte Pakistán Rusia Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

Dudas frecuentes sobre el impacto de la suspensión

Expertos en migración advierten que esta medida podría tener consecuencias directas en los procesos de reunificación familiar, casos humanitarios y otros trámites migratorios pendientes. También podría incrementar la incertidumbre entre quienes ya habían iniciado su proceso de inmigración legal.

Aunque las visas de turista y estudiante siguen disponibles, algunos consulados podrían enfrentar mayor carga administrativa o retrasos derivados de la medida.

Desde su regreso a la Casa Blanca en el 2025, Donald Trump ha reinstalado varias de sus políticas migratorias más restrictivas. En menos de un año, su gobierno ha revocado más de 100 mil visas y ha deportado a más de 600 mil personas. Con la suspensión de visas de inmigrante a 75 países, la administración refuerza su postura de control migratorio y endurecimiento de los requisitos para obtener residencia en Estados Unidos.

La suspensión aplica exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que otorgan residencia permanente en EE. UU. Entre estas se incluyen:

Visas por petición familiar

Visas de empleo (en todas sus categorías)

Visas de diversidad (lotería)

Visas para inversionistas

No están incluidas las visas de no inmigrante, como las de:

Turismo (B1/B2)

Trabajo temporal (H, L)

Estudiantes (F, M, J)

Tránsito y negocios

Tampoco se verán afectadas las visas ya emitidas ni habrá cambios para quienes ya residen legalmente en EE. UU.

