Visa de inmigrante no es lo mismo que green card: así funciona el proceso para guatemaltecos

Expertos en migración coinciden en que la visa de inmigrante no es una visa temporal ni equivale a la green card, aunque ambos conceptos suelen confundirse por estar estrechamente relacionados.

Mientras la visa de inmigrante autoriza el ingreso a Estados Unidos como residente permanente, la green card es el documento que acredita oficialmente ese estatus, una vez la persona ya se encuentra en territorio estadounidense.

Fernando Castro, analista en migración, explicó que, a diferencia de las visas de turismo, estudio o trabajo temporal, la visa de inmigrante está diseñada para quienes buscan vivir de forma permanente en EE. UU. y pertenece a categorías específicas como reunificación familiar, empleo o lotería de visas.

“La visa de inmigrante es el primer paso del proceso; sin ella, la residencia permanente no se activa”, señaló.

Pedro Pablo Solares, especialista en este tema, lo simplifica en que Estados Unidos clasifica las visas en dos grandes grupos: de inmigrante y de no inmigrante.

“La visa de inmigrante es la autorización para residir de manera permanente e indefinida en el país. Dentro de esta categoría hay grandes subgrupos: las visas patrocinadas por familiares —llamadas de reunificación— y las patrocinadas por un empleador. También existen las visas de inmigrante obtenidas por medio de la lotería de visas”, explicó Solares.

“Como resultado de esa autorización, se emite un documento de identificación que comúnmente se conoce como green card”, especificó.

En ese sentido, aclara que la visa es el permiso y la green card, la constancia física de ese permiso.

Cómo ha sido el proceso para obtener la residencia permanente

La abogada migratoria Urizar coincide en que la confusión es común, ya que ambos términos suelen usarse de forma indistinta.

“La visa es solo el ‘sticker’ que le ponen en el pasaporte. Ese ‘sticker’ te permite entrar a Estados Unidos como residente permanente. Cuando la persona entra al país, ahí se activa la residencia y luego le llega la green card física a su casa”, explicó.

No obstante, advierte que el proceso para obtener el visado —que ya era prolongado y estricto— enfrenta ahora mayores obstáculos.

“En este momento no se pueden aprobar ni emitir estas visas en los consulados o embajadas”, enfatiza, al referirse a la nueva disposición del 14 de enero del 2026 que han frenado la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluyendo Guatemala.

Lea también: Guatemala y EE. UU. firman convenios para ejecutar seis proyectos viales con inversión de US$110 millones

Ciudadanos guatemaltecos esperan su turno para realizar trámites consulares y gestiones migratorias en el Consulado de Guatemala en Riverhead, Nueva York, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Minex)

Cuántas fueron se han otorgado a guatemaltecos

Para los guatemaltecos, el acceso a la visa de inmigrante, paso previo para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, se ha vuelto más limitado en los últimos años.

Datos oficiales del Departamento de Estado muestran una tendencia a la baja en la emisión de visas de inmigrante para guatemaltecos en años recientes, pasando de cerca de 7 mil a poco más de 5 mil anuales.

Las cifras oficiales muestran que las visas otorgadas pasaron de 7 mil 678 en el 2022 a 5 mil 308 en el 2023, una caída de más del 30 %.

En 2024, sumaron 6 mil 132 visas, y los datos parciales de 2025 vuelven a situar el total por debajo del año anterior.

La mayoría de estas visas corresponden a reunificación familiar, principalmente para cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses (IR1/CR1, IR2/CR2, IR5) y para familiares de residentes permanentes (F2A y F2B), mientras que las categorías sujetas a cupos anuales (F1, F3 y F4) y las visas basadas en empleo (EB) representan una proporción menor.

Recomendaciones

Ante este escenario, Urizar recomienda no iniciar ni continuar trámites sin asesoría legal especializada.

“Ahorita no es momento de hacer aplicaciones solos. Errores que antes se perdonaban ahora están causando negaciones directas”, advierte.

También alerta sobre los riesgos de intentar ingresar a Estados Unidos con una visa temporal cuando existe una petición de inmigrante pendiente.

“Muchas visas no permiten la doble intención. Si Inmigración ve que ya tienes una petición de residencia, no te van a creer que solo vienes de visita”, subrayó.

Lea también: Minex y la Embajada de EE. UU. aclaran cuál es el tipo de visa suspendida en Guatemala