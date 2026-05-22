Por qué Irán ha permitido el paso de 35 buques por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas

Este 22 de mayo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que por el estrecho de Ormuz han pasado 35 petroleros y buques comerciales en las últimas 24 horas.

Las autoridades iraníes señalaron que el tránsito marítimo se llevó a cabo “bajo la coordinación y protección” de las fuerzas navales de ese país, mientras el bloqueo persiste en el estrecho desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

“En las últimas 24 horas, 35 buques mercantes, entre ellos petroleros y portacontenedores, han atravesado sin incidentes el estrecho de Ormuz bajo la coordinación y la escolta de seguridad de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, señalaron las autoridades en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que el pasado 21 de mayo pasaron alrededor de 31 buques, mientras que el martes fueron 26.

El paso de los buques comerciales, bajo el control total de las fuerzas iraníes, ocurre en momentos en que Irán y EE. UU. han entablado conversaciones para lograr acuerdos que permitan el fin de la guerra.

Actualmente, según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, Teherán sopesa una nueva propuesta de EE. UU. para poner fin al conflicto.

Bagaei señaló que ambos países trabajan ahora en un texto que constará de 14 puntos para que ambas partes estén conformes y así desbloquear el paso por el estrecho.

En principio, Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz por medio de una ley que aún no ha sido aprobada.

Además, Irán creó la denominada Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) para gestionar el paso de buques.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., afirmó este 22 de mayo que ha habido un “ligero avance” en las negociaciones con Irán, pero reiteró que no es posible instaurar un sistema de peaje en el estrecho.

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