Por qué Trump ha anunciado el despliegue de 5 mil tropas estadounidenses a Polonia

Este 21 de mayo, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el despliegue de cinco mil soldados a Polonia, luego de que hace una semana cancelara dicho envío a ese país, en medio de las tensiones que ha tenido el mandatario con los aliados de la OTAN debido a la guerra de Irán.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Donald Trump dijo que la decisión de enviar tropas a Polonia fue en honor del presidente polaco, Karol Nawrocki, quien es considerado cercano al mandatario republicano.

“Basándome en la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará cinco mil soldados adicionales a Polonia”, afirmó Trump.

El reciente anuncio de Trump contradice la postura que tuvo hace unas semanas, cuando afirmó que reduciría las tropas estadounidenses en bases europeas.

Esto resultó ser una represalia del mandatario contra los aliados de la OTAN, debido a su rechazo a involucrarse militarmente en la guerra de Irán y al desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Además, el pasado 12 de mayo, el vicepresidente J. D. Vance había negado que EE. UU. fuera a reducir las tropas en Polonia y afirmó que se trataba de un “retraso”.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - May 21 2026, 4:26 PM ET )



Based on the successful Election of the now President of Poland, Karol Nawrocki, who I was proud to Endorse, and our relationship with him, I am pleased to announce that the United States will… pic.twitter.com/o34jEPrIoy — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) May 21, 2026

El anuncio de Trump coincide con la reunión de este jueves y viernes de los ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia, marcada por el aumento del gasto militar europeo y por la reducción de efectivos estadounidenses en el Viejo Continente.

Antes de despegar hacia Suecia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró a la prensa que Trump está “decepcionado” y “muy molesto” por la posición de los aliados, entre ellos España, en relación con la guerra en Irán.

“La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

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