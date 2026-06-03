Qué respondió Marco Rubio ante el Senado sobre las elecciones en Colombia y si Trump se queda dormido en las reuniones

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, asistió este 3 de junio a una audiencia en el Senado, donde respondió múltiples preguntas sobre varios asuntos, como las recientes elecciones en Colombia y si es cierto que el presidente Donald Trump se queda dormido durante reuniones de trabajo.

Rubio abordó los cuestionamientos respecto de la segunda vuelta electoral en Colombia, prevista para el próximo 21 de junio, y afirmó que EE. UU. trabajará para garantizar "elecciones libres y justas".

Las preguntas sobre este asunto surgieron luego de que el mandatario saliente, Gustavo Petro, denunciara el pasado 31 de mayo irregularidades en el conteo de votos de la primera vuelta electoral, en la que se impuso el abogado Abelardo de la Espriella.

"Vamos a ser muy contundentes en garantizar que haya una elección justa y libre en Colombia y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que así sea", recalcó Rubio.

Las declaraciones de Rubio se dieron después de que Donald Trump abordara la campaña electoral en Colombia y expresara su apoyo a De la Espriella, a quien calificó como "alguien inteligente, fuerte y decidido".

"Nunca lo vi quedarse dormido"

Marco Rubio también fue cuestionado sobre si el presidente Donald Trump se ha quedado dormido durante reuniones de trabajo. El secretario rechazó esa afirmación y dijo que el mandatario es "alguien increíblemente activo".

Esto ocurrió luego de que dos legisladores demócratas publicaran videos de reuniones de gabinete en los que Rubio aparece junto al presidente, mientras este mantiene los ojos cerrados.

Secretary of State Marco Rubio dismissed allegations that President Trump sleeps during Cabinet meetings as "absurd and ridiculous." Rubio added that Trump sleeps very little and frequently calls him late at night and early in the morning. pic.twitter.com/o20DNJlv3d — New York Post (@nypost) June 3, 2026

"Nunca lo he visto quedarse dormido", dijo Marco Rubio a los legisladores demócratas.

Al mostrarle los videos, Rubio negó con la cabeza y declaró que las imágenes eran falsas.

"Es falso. Él nunca duerme y eso es un problema porque me llama a las dos de la mañana o a las cinco de la mañana, y a mí me gusta dormir un poco", dijo el secretario.

🚨MUST WATCH: Sec. Marco Rubio just torched Rep. Ted Lieu live on camera



He shredded Lieu’s deranged Trump health conspiracies and reminded everyone we had a cognitively impaired president just a few years ago



Trump works day and night, doesn’t sleep pic.twitter.com/RFEpNt7wQa — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 3, 2026

También criticó a los legisladores que abordaron el asunto y afirmó que Trump "es alguien que no duerme y que trabaja día y noche".

"Yo lo veo todos los días. Lo he visto en viajes al exterior en los que no duerme cuando el resto del equipo está durmiendo en el avión presidencial. Tiene una energía increíble. Te pueden gustar sus políticas o no, pero no es un presidente que se duerma o que esté impedido cognitivamente; es increíblemente activo", afirmó.

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