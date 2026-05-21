“Un fugitivo de la justicia”: Marco Rubio habla de Raúl Castro y qué planes tiene EE. UU. tras acusarlo de asesinato

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“Un fugitivo de la justicia”: Marco Rubio habla de Raúl Castro y qué planes tiene EE. UU. tras acusarlo de asesinato

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, Calificó al expresidente de Cuba, Raúl Castro, como un "fugitivo de la justicia", luego de ser acusado por asesinato.

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El secretario de Estado estadounidense, Rubio, informa a los periodistas sobre la guerra con Irán en la Casa Blanca.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla sobre la guerra con Irán en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 21 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al expresidente de Cuba, Raúl Castro, recientemente imputado por las autoridades estadounidenses por asesinato, como “un fugitivo de la justicia”.

En una rueda de prensa en Miami, previo a un viaje a Suecia e India, Rubio no brindó detalles sobre cómo actuarían las autoridades para llevar a Castro a Estados Unidos.

“No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué les diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en este punto se ha convertido en un fugitivo de la justicia estadounidense y, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes”, afirmó Rubio.

Añadió que las pruebas presentadas contra el expresidente cubano “son claras porque ha admitido abiertamente y presume de que derribó a civiles y que también dio la orden de derribar aviones”.

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AME8302. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/05/2026.- Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales. EFE/ Ernesto Mastrascusa/ ARCHIVO

¿Qué incluye la acusación de EE. UU. contra Raúl Castro por el derribo de avionetas y por qué podría enfrentar prisión perpetua?

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"Es una acción política": la reacción de Cuba a la acusación de EE. UU. contra Raúl Castro

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El pasado 20 de mayo, Raúl Castro fue acusado por Estados Unidos por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuando era ministro de Defensa.

En el centro de la investigación figura una grabación de junio de ese año con periodistas cubanos, en la que Castro habría confesado que ordenó derribar las dos avionetas.

El caso ha generado especulaciones sobre si la Administración de Donald Trump prepara la captura de Castro, como ocurrió en enero pasado en Venezuela con Nicolás Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

La acusación contra Castro supone un paso más en la presión que Estados Unidos ejerce sobre la isla, luego de imponerle un bloqueo energético y tras las amenazas de Trump de “tomar el control” del país caribeño.

Lea también: Cuba afrontan crisis económica y energética en medio de acusaciones contra Raúl Castro, por asesinato contra ciudadanos de EE.UU.





ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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