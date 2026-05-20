¿Qué incluye la acusación de EE. UU. contra Raúl Castro por el derribo de avionetas y por qué podría enfrentar prisión perpetua?

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¿Qué incluye la acusación de EE. UU. contra Raúl Castro por el derribo de avionetas y por qué podría enfrentar prisión perpetua?

EE. UU. imputó al expresidente cubano Raúl Castro por cargos relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996.

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AME8302. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/05/2026.- Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales. EFE/ Ernesto Mastrascusa/ ARCHIVO

Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana,Cuba. (Foto: Prensa Libre: EFE).

El Gobierno de EE.UU. hizo pública este miércoles 20 de mayo una acusación federal contra el expresidente cubano Raúl Castro, señalándolo de delitos relacionados con la muerte de cuatro aviadores de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, en un hecho ocurrido hace 30 años frente a las costas de Cuba.

La acusación, presentada inicialmente en abril ante una corte federal de Florida y mantenida bajo reserva hasta ahora, fue anunciada por el fiscal general interino, Todd Blanche, durante un evento efectuado en la Torre de la Libertad, en Miami, símbolo histórico del exilio cubano.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, en inglés), Castro es acusado de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, cargos vinculados con el derribo de dos avionetas de la organización en febrero de 1996.

¿Qué ocurrió en 1996?

El caso se remonta al momento en que aviones militares cubanos derribaron dos de las tres aeronaves de Hermanos al Rescate, organización que realizaba sobrevuelos en la zona marítima entre Florida y Cuba para localizar y auxiliar a balseros.

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En el ataque murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal de EE. UU.

Fotografías de dos de los cuatro miembros de la organización Hermanos al Rescate ocupantes del avión derribado por la Fuerza Aérea Cubana puestas en el estrado durante una rueda de prensa de congresistas republicanos celebrada en la sede del Congreso en Washington. (Foto: Prensa Libre: EFE).

En aquel entonces, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Mientras el Gobierno cubano sostuvo que las aeronaves violaron su espacio aéreo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó posteriormente que el derribo ocurrió en aguas internacionales.

Podría enfrentar cadena perpetua

Autoridades estadounidenses indicaron que los cargos podrían derivar en cadena perpetua e incluso pena de muerte por cada uno de los cuatro asesinatos atribuidos al exmandatario cubano.

La acusación también incluye a otros militares cubanos señalados de participar en la operación aérea.

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Sin embargo, el Gobierno estadounidense no detalló cuáles serán los próximos pasos del proceso judicial ni cómo buscará llevar a Castro ante la justicia, tomando en cuenta que permanece en Cuba y que ambos países mantienen relaciones congeladas.

Durante la conferencia en Miami, Todd Blanche aseguró que Castro comparecerá ante la justicia estadounidense “por su propia voluntad u otra forma”, aunque evitó confirmar si existe un plan de captura similar al operativo ejecutado en Venezuela contra Nicolás Maduro en enero pasado.

Cuba rechaza la acusación

El Gobierno cubano respondió calificando la imputación como “una acción política” y aseguró que carece de fundamento jurídico.

El presidente Miguel Díaz-Canel defendió públicamente a Raúl Castro y afirmó que el ataque contra las avionetas ocurrió en “legítima defensa” dentro de aguas jurisdiccionales cubanas.

La Habana también acusó a Washington de manipular los hechos ocurridos en 1996 y recordó que anteriormente había denunciado presuntas violaciones aéreas realizadas por la organización Hermanos al Rescate.

Nueva presión sobre Cuba

La acusación contra Raúl Castro ocurre en medio del aumento de tensiones entre EE. UU. y Cuba durante la administración de Donald Trump, que ha endurecido sanciones económicas y energéticas contra la isla.

El senador estadounidense Rick Scott habla durante una conferencia de prensa después de que se hiciera pública la acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington D.C. (Foto: Prensa Libre: EFE).

Trump aseguró este miércoles que la imputación no representa una nueva escalada contra Cuba, aunque afirmó que “ese lugar se cae a pedazos”, en referencia a la situación económica cubana.

El proceso judicial también fue celebrado por sectores del exilio cubano en Miami, donde organizaciones anticastristas aseguraron que la medida representa “el fin de la impunidad” para dirigentes del régimen cubano.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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