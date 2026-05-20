“Es una acción política”: la reacción de Cuba a la acusación de EE. UU. contra Raúl Castro

Este 20 de mayo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la acusación presentada por Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro se trata de una “acción política sin ningún basamento jurídico”.

De acuerdo con recientes declaraciones del mandatario, la acusación de Estados Unidos solo evidencia “la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.

“La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general del Ejército Raúl Castro”, afirmó Díaz-Canel.

También calificó la decisión de Estados Unidos como “un ridículo intento de menoscabar su talla de héroe”.

El mandatario también expuso la “versión oficial” sobre el incidente en el que dos avionetas fueron derribadas en 1996 y dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas, por el cual Raúl Castro es acusado de asesinato.

“EE. UU. miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narcoterrorista Hermanos al Rescate en 1996”, dijo el mandatario.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB:



Como jefe guerrillero y estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y admiración de otros líderes de la región y el mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo de menoscabar su talla de héroe. pic.twitter.com/CX1uuLqT52 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 20, 2026

Agregó que el Gobierno de Cuba, en aquel momento, actuó “en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones” del espacio aéreo de la isla.

La versión brindada por Díaz-Canel contradice varias hipótesis que apuntan a que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

Díaz-Canel añadió que las autoridades estadounidenses fueron alertadas “en más de una decena de ocasiones” de estos hechos —y de otras acciones previas de Hermanos al Rescate—, pero que se hizo “caso omiso de las advertencias” y se permitieron las violaciones.

“No se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico”, agregó Díaz-Canel.

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