El video donde Marco Rubio insta a los cubanos a construir una “nueva Cuba” propuesta por Donald Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este 20 de mayo a “los cubanos de a pie” de la isla a construir “una nueva Cuba”, propuesta por el presidente Donald Trump.

Rubio publicó un video que coincidió con el aniversario de la primera toma de posesión de un mandatario elegido democráticamente en Cuba.

“En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables”, inició Rubio.

El secretario de Estado afirmó que la “verdadera razón” de la falta de electricidad, alimentos y combustible es que quienes controlan Cuba han “saqueado miles de dólares”.

También acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse a costa del pueblo.

“El presidente Trump ofrece una nueva vía (de relaciones) entre EE. UU. y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante”, dijo Rubio.

Y resaltó: “Actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”.

El mensaje de Rubio surge luego de reiteradas presiones de Washington contra La Habana, así como de amenazas reiteradas de Trump de tomar el control de la isla.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llama a los «cubanos de a pie» en la isla a construir una «nueva Cuba» propuesta por el presidente, Donald Trump.https://t.co/NqaYbTb9Uo — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 20, 2026

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