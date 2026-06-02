Trump da su “respaldo total” a Abelardo de la Espriella: qué dijo sobre el candidato colombiano

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Trump da su “respaldo total” a Abelardo de la Espriella: qué dijo sobre el candidato colombiano

Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en primera vuelta y le dio su “respaldo total” para el balotaje.

EFE

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Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial colombiano de derecha, avanzó al balotaje del 21 de junio. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial colombiano de derecha, avanzó al balotaje del 21 de junio. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este martes al candidato presidencial colombiano de derecha Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las elecciones y le expresó su “respaldo completo y total” de cara al balotaje del próximo 21 de junio.

En su cuenta de Truth Social, Trump describió a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y decidido” que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la “ley y el orden“.

El mandatario estadounidense también destacó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, al señalar que el aspirante colombiano se enfrentará a un candidato de la que él llama “izquierda radical” en los comicios definitivos.

Trump afirmó además que era un “honor” otorgar a De la Espriella su respaldo, citando tanto sus logros profesionales como su apoyo político al presidente estadounidense, y concluyó asegurando que ‘El Tigre’ no decepcionará al pueblo colombiano.

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La felicitación del republicano llega horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia ratificara que el 99.94% de los resultados del conteo preliminar han sido escrutados, colocando a De la Espriella como el más como el más votado, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, con lo cual ambos disputarán la Presidencia en segunda vuelta el 21 de junio.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) descartó hoy “cualquier manipulación” de los datos tanto en el conteo preliminar como en el escrutinio de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y resaltó que los comicios se desarrollaron de forma “ordenada, transparente y fluida“.

El jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró que se encargó una auditoría al software utilizado en el conteo preliminar de los sufragios a una organización internacional y que los partidos que la solicitaron recibieron las conclusiones “dos días antes de las elecciones“.

Versiones contrarias a los alegatos del mandatario Gustavo Petro dijo que tiene “las bases comprobadas del posible fraude“, que entregará a las autoridades competentes.

Petro visitó a Trump en Washington en febrero pasado en un contexto de tensión regional por amenazas directas del republicano de intervenir Colombia como hizo con Venezuela.

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