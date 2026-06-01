Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: Los candidatos que irán a la segunda vuelta de las elecciones en Colombia

El pasado 31 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Colombia, en las que el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda serán los candidatos que disputarán la segunda vuelta de la contienda electoral, al obtener la mayor cantidad de votos entre todos los aspirantes.

Una vez confirmado el cierre de las urnas y el inicio de la campaña para la segunda vuelta, ambos candidatos han protagonizado una serie de señalamientos y acusaciones mutuas, lo que aumenta la tensión y la confrontación política de cara al próximo 21 de junio.

Pero ¿quiénes son los candidatos que aspiran a la Presidencia de Colombia? ¿Cuáles son sus propuestas y de quiénes han recibido apoyo?

Iván Cepeda

Iván Cepeda se ha definido como "un sobreviviente del genocidio político" en Colombia. Además de una vasta trayectoria política, ha participado como activista en defensa de las víctimas del conflicto armado, los derechos humanos y los procesos de paz.

Cepeda es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, quien perteneció al partido Unión Patriótica y fue asesinado en 1994 por agentes del Estado, y de Yira Castro Cepeda, quien fue líder comunista.

"La muerte de mi padre me reorientó y me convirtió en lo que soy hoy", dijo Cepeda durante una entrevista en el 2019.

Con 63 años, Cepeda centra su campaña en temas como la paz, la justicia social y la lucha contra la corrupción, e insiste en que "Colombia no puede seguir atrapada en la violencia y la exclusión".

Iván Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962 y creció en una familia marcada por la militancia política y la violencia que atravesó Colombia durante décadas.

Su carrera política comenzó en el 2010, cuando fue elegido representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Cuatro años después llegó al Senado, corporación a la que ha sido reelegido desde entonces.

La notoriedad nacional de Cepeda creció especialmente por los debates que impulsó en el Congreso sobre paramilitarismo y presuntos vínculos de políticos y empresarios con organizaciones armadas ilegales.

En esta campaña, Cepeda ha propuesto profundizar las reformas sociales de Petro, acelerar la implementación del acuerdo de paz y reforzar las políticas de protección a líderes sociales y comunidades afectadas por la violencia.

En su programa de Gobierno plantea avanzar hacia "tres revoluciones pacíficas: ética, económica y política", además de fortalecer la reforma agraria, la transición energética y las negociaciones de paz con grupos armados.

Abelardo de la Espriella

Apodado por sus seguidores como "El Tigre", De la Espriella es admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano. Además, ha sido abogado defensor de varios personajes "polémicos", como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE. UU., y David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

Se trata de la primera participación política del abogado; por ello, creó desde cero el movimiento Defensores de la Patria, con el objetivo de impedir la continuidad de Gustavo Petro y otros candidatos afines.

De la Espriella, de 47 años, propone hacer de Colombia "la patria milagro", como Corea del Sur o Irlanda, y convertirla en un país de emprendedores, para lo cual espera contar con la ayuda tecnológica del millonario estadounidense Elon Musk, a quien se refiere de forma coloquial como "compadre".

En su plan de gobierno hay un decálogo de "milagros" para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y la lucha contra la corrupción.

Buena parte de su electorado procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a lo que llama "ideología de género", aunque últimamente han circulado en redes sociales videos de hace más de una década en los que se declaraba ateo. A ello responde que recuperó la fe hace seis años.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, De la Espriella es, sin embargo, un hombre caribeño por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba, pero con alma italiana, país del que es ciudadano, al igual que de Estados Unidos.

Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo acompaña últimamente en algunos mítines.

De la Espriella escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a José Manuel Restrepo, economista de la Universidad del Rosario con maestría en The London School of Economics y doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido), quien, por su prestigio académico, ha dado un toque de aplomo a su campaña.

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