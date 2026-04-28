“No eligieron donde nacer”: quién es el multimillonario qué ofreció llevarse 80 hipopótamos vinculados a Pablo Escobar

Anant Ambani, heredero multimillonario de origen indio, habría ofrecido al Gobierno de Colombia trasladar a un centro de rescate a 80 hipopótamos vinculados al narcotraficante Pablo Escobar, que iban a ser sometidos a eutanasia tras una autorización de Bogotá.

Mediante un comunicado publicado este 28 de abril, el magnate afirma que se ofrece a llevar a estos animales a un centro de conservación, al señalar que "ellos no eligieron dónde nacer".

"Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo", dijo Ambani.

Con relación al centro de conservación al que se refiere Ambani, se trata de un espacio de rescate de fauna ubicado en el oeste de la India, en el estado de Gujarat, donde se albergan primates, grandes felinos, elefantes y otros animales.

Anant Ambani es el hijo menor del hombre más rico de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries.

El ofrecimiento de Ambani de trasladar a estos 80 hipopótamos se da luego de que el Gobierno de Colombia autorizara sacrificar a los animales con el argumento de frenar su reproducción, ya que, de no aplicarse medidas de control, la población podría elevarse a mil en el 2035.

El hijo de un multimillonario indio ofreció este martes acoger a 80 hipopótamos descendientes de los introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar, con el fin de evitar que sean sacrificados como planean las autoridades.



Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh… pic.twitter.com/mY62xDV8LL — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2026

Además, según declaraciones de la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, ningún país aceptó recibir a los hipopótamos.

Por ello, Ambani indicó en su comunicado que es posible cuidar a los hipopótamos y a los ecosistemas donde habiten.

"La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija", dijo el multimillonario.

Fue en los años ochenta cuando el narcotraficante Pablo Escobar introdujo cuatro ejemplares de hipopótamos en el centro de Colombia. Actualmente, el Gobierno de Colombia analiza qué hacer con casi 200 hipopótamos salvajes que se encuentran en las riberas del río Magdalena.

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