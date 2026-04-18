Qué presidentes participaron en la Cumbre por la Democracia y qué propusieron para reformar la ONU

La IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, reunió a líderes como Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), quienes plantearon reformas estructurales a la ONU para hacerla más representativa y efectiva ante conflictos globales.

La cita internacional se desarrolló en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, guerras activas y el debilitamiento del multilateralismo, factores que, según los participantes, evidencian las limitaciones actuales de la ONU para mediar en conflictos y garantizar el cumplimiento del derecho internacional. En ese escenario, los líderes progresistas coincidieron en que el organismo ha perdido capacidad de respuesta frente a decisiones unilaterales de potencias y a la creciente normalización del uso de la fuerza.

Durante la cumbre, los mandatarios no solo alertaron sobre estos riesgos, sino que también plantearon la necesidad de pasar del discurso a acciones concretas, impulsando cambios en la estructura y funcionamiento de Naciones Unidas.

Entre los puntos centrales destacaron la urgencia de una mayor representatividad global, especialmente en el Consejo de Seguridad, y el fortalecimiento del papel del organismo como garante de la democracia, la paz y la cooperación internacional.

Lula: crítica frontal y rechazo a decisiones unilaterales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue uno de los más enfáticos al señalar que la ONU ha perdido su propósito original.

Afirmó que el organismo ya no representa a la comunidad internacional y criticó que potencias tomen decisiones sin consenso:

Denunció acciones “unilaterales” fuera del marco de la ONU

fuera del marco de la ONU Advirtió que el sistema actual permite que incluso decisiones impulsivas afecten la estabilidad mundial

Lanzó un mensaje político: “no queremos más emperadores”

Su propuesta apunta a una reforma profunda del sistema de gobernanza global.

Sánchez: pasar de los discursos a la acción

El presidente español, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los gobiernos progresistas a actuar frente a los ataques a la democracia.

Entre sus planteamientos:

Defender el derecho internacional ante su debilitamiento

ante su debilitamiento Frenar la normalización del uso de la fuerza

Impulsar una ONU más activa en conflictos globales

Además, junto con el expresidente chileno Gabriel Boric, respaldó una propuesta simbólica: que la ONU sea liderada por primera vez por una mujer.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto al presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva (i), y el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro (d), interviene al inicio de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada este sábado en Fira de Barcelona para unir fuerzas e intentar parar la ola global de extremismo y populismo. (Foto: Prensa Libre, EFE).

Sheinbaum: menos armas y más inversión global

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó una de las propuestas más concretas de la cumbre:

Destinar el 10% del gasto mundial en armamento a programas ambientales

a programas ambientales Impulsar la reforestación global como estrategia de desarrollo

como estrategia de desarrollo Promover una agenda de paz en lugar de militarización

“En vez de sembrar guerra, sembremos vida”, resumió.

Ramaphosa: incluir a África en la toma de decisiones

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, centró su intervención en la falta de representación global.

Propuso:

Ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU

Incluir a países africanos y otras regiones excluidas

Su planteamiento busca corregir un sistema que calificó como desbalanceado y desactualizado.

Petro: una alternativa global, no confrontación

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfatizó que la cumbre no busca confrontar a líderes específicos, sino construir una alternativa.

Definió el encuentro como un “faro” en medio del desorden mundial

Propuso enfocar la política global en la vida y no en la guerra

Su postura matiza el tono político del encuentro frente a figuras como Donald Trump.

BARCELONA (ESPAÑA), 18/04/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez mantiene un encuentro bilateral con el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro (c,i), en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada este sábado en Fira de Barcelona para unir fuerzas e intentar parar la ola global de extremismo y populismo. (Foto: Prensa Libre, EFE).

Otros temas: Cuba y relaciones internacionales

Durante la cumbre también se abordaron otros temas clave:

Acercamiento diplomático entre España y México tras tensiones previas

tras tensiones previas Respaldo a Cuba y rechazo a cualquier intervención militar

y rechazo a cualquier intervención militar Llamados a terminar el bloqueo económico

Los líderes coincidieron en que la discusión ya no puede quedarse en declaraciones políticas, sino que debe traducirse en cambios concretos en el sistema internacional. La propuesta de reformar la ONU refleja una preocupación compartida ante un escenario global marcado por conflictos, decisiones unilaterales y debilitamiento del derecho internacional.

Con la próxima cumbre prevista para 2027 en México, los mandatarios dejaron planteado el reto de avanzar hacia un modelo más representativo, activo y eficaz, capaz de responder a las crisis actuales y recuperar la confianza en los organismos multilaterales.

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