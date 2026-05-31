Así quedaron las elecciones en Colombia y qué candidatos disputarán la segunda vuelta

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Así quedaron las elecciones en Colombia y qué candidatos disputarán la segunda vuelta

Dos candidatos a la presidencia de Colombia se enfrentarán en la segunda vuelta electoral que será el próximo 21 de junio.

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Colombia cierra los colegios electorales y empieza el conteo de los votos para presidente

Jurados electorales cuentan votos este domingo en Cúcuta, Colombia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 31 de mayo se llevó a cabo la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia, y serán los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quienes disputarán la segunda vuelta electoral, al obtener la mayor cantidad de votos.

Con el 92.85% de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtuvo 9,515,558 votos (43.63%) y Cepeda, 8,977,429 (41.17%).

Con estos resultados, se oficializa la segunda vuelta electoral para el próximo 21 de junio, a falta de contabilizar menos del 10% de las mesas, según la Registraduría Nacional.

El tercer lugar lo obtuvo la senadora Paloma Valencia, quien recibió 1,492,468 votos en esta medición parcial (6.84%).

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Se trata de un porcentaje muy inferior al que le atribuían las encuestas de intención de voto, e incluso menor que los 3.2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

Después de Valencia se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, con 911 mil 611 votos (4.18%).

Finalmente, se encuentra la exalcaldesa Claudia López, quien obtuvo 205,546 votos (0.94%).

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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