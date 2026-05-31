Internacional
Así quedaron las elecciones en Colombia y qué candidatos disputarán la segunda vuelta
Dos candidatos a la presidencia de Colombia se enfrentarán en la segunda vuelta electoral que será el próximo 21 de junio.
Jurados electorales cuentan votos este domingo en Cúcuta, Colombia. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 31 de mayo se llevó a cabo la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia, y serán los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quienes disputarán la segunda vuelta electoral, al obtener la mayor cantidad de votos.
Con el 92.85% de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtuvo 9,515,558 votos (43.63%) y Cepeda, 8,977,429 (41.17%).
Con estos resultados, se oficializa la segunda vuelta electoral para el próximo 21 de junio, a falta de contabilizar menos del 10% de las mesas, según la Registraduría Nacional.
El tercer lugar lo obtuvo la senadora Paloma Valencia, quien recibió 1,492,468 votos en esta medición parcial (6.84%).
Se trata de un porcentaje muy inferior al que le atribuían las encuestas de intención de voto, e incluso menor que los 3.2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.
Después de Valencia se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, con 911 mil 611 votos (4.18%).
Finalmente, se encuentra la exalcaldesa Claudia López, quien obtuvo 205,546 votos (0.94%).
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