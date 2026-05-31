Así quedaron las elecciones en Colombia y qué candidatos disputarán la segunda vuelta

Este 31 de mayo se llevó a cabo la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia, y serán los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quienes disputarán la segunda vuelta electoral, al obtener la mayor cantidad de votos.

Con el 92.85% de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtuvo 9,515,558 votos (43.63%) y Cepeda, 8,977,429 (41.17%).

Con estos resultados, se oficializa la segunda vuelta electoral para el próximo 21 de junio, a falta de contabilizar menos del 10% de las mesas, según la Registraduría Nacional.

El tercer lugar lo obtuvo la senadora Paloma Valencia, quien recibió 1,492,468 votos en esta medición parcial (6.84%).

Se trata de un porcentaje muy inferior al que le atribuían las encuestas de intención de voto, e incluso menor que los 3.2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

🗳️🇨🇴 Boletín #15:



* Abelardo de la Espriella: 9.515.558 votos

* Iván Cepeda: 8.977.429 votos

* Paloma Valencia: 1.492.468 votos

* Sergio Fajardo: 911.611 votos

* Claudia López: 205.546 votos



Resultados completos del preconteo en https://t.co/jHC9v0ZxXK pic.twitter.com/sm7rvr4b8V — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 31, 2026

Después de Valencia se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, con 911 mil 611 votos (4.18%).

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primer ronda celebrada este domingo. https://t.co/ed3VwCFTwU pic.twitter.com/wVte0yKBGZ — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 31, 2026

Finalmente, se encuentra la exalcaldesa Claudia López, quien obtuvo 205,546 votos (0.94%).

Lea también: El gobierno de Venezuela extradita a EE.UU. al empresario colombiano Alex Saab, aliado y supuesto testaferro de Nicolás Maduro

