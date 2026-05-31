¿Cómo avanzan las elecciones en Colombia? así transcurren las votaciones a mitad de la jornada

Este 31 de mayo se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Colombia, donde los ciudadanos elegirán a su nuevo gobernante para el período 2026-2030.

Las votaciones, que han transcurrido a lo largo de este domingo, se han desarrollado sin incidentes ni hechos violentos, pese a que previamente se registraron actos de violencia política e incluso el asesinato de un aspirante.

De acuerdo con información de la Registraduría Nacional, en Colombia se instalaron 118 mil 346 mesas de votación en 13 mil 489 centros de votación.

De estos, 6 mil 10 se encuentran en áreas urbanas y 7 mil 479 en áreas rurales.

Las recientes encuestas de intención de voto, según las autoridades colombianas, señalan como favorito al senador Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, seguido por el actual mandatario, Gustavo Petro, y el abogado Abelardo de la Espriella.

🇨🇴 A las 18:00 hora uruguaya culminarán las elecciones presidenciales en Colombia. Según lo indican todas las encuestas, lo más probable es que se vaya a un balotaje el 21 de junio, en el que uno de los contendientes será Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico, el partido… pic.twitter.com/5shtD361ZG — INFO CAPITAL (@InfoCapitalTV) May 31, 2026

En último lugar se encuentra la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

Sin embargo, las encuestas apuntan a que ninguno de los candidatos obtendrá la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en la primera vuelta.

Las elecciones presidenciales de Colombia arrancan con la apertura de los colegios electorales.



Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.https://t.co/dqWSVfLTGX — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 31, 2026

Por ello, se prevé que las autoridades electorales confirmen una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos el próximo 21 de junio.

¿Incidentes?

Según la organización Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el momento hubo incidentes menores de seguridad en una zona rural del municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, en el noreste del país, debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, y en el departamento sureño de Caquetá, donde fue activado un artefacto explosivo.

La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derechas Centro Democrático, vota con la aspiración de avanzar a la segunda vuelta de las elecciones y convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia. https://t.co/EUu8fru9xi pic.twitter.com/A4E5YObFxx — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 31, 2026

"Ninguno de estos afectó el normal desarrollo de la jornada", agregó la MOE en un comunicado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, vota en la primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030, que comenzará el próximo 7 de agosto.https://t.co/B4mGCsGHeS — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 31, 2026

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la única novedad de la jornada ocurrió en una zona rural de Urrao, en el noroeste del país, donde las malas condiciones climáticas retrasaron el transporte en helicóptero del material electoral y provocaron una "apertura tardía" de dos mesas de votación.

"Fue un tema superado, es la única novedad, en dos mesas. Esa ciudadanía (…) ya puede ejercer su derecho al voto", añadió Penagos.

En el centro de votación ubicado en el centro comercial San Diego, en Medellín, también hubo inconvenientes porque habitualmente era instalado en el primer nivel, pero esta vez fue trasladado al undécimo, lo que provocó largas filas e inconformidad entre ciudadanos que manifestaron que no podrían ejercer su derecho al voto debido a las dificultades para acceder al lugar.

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