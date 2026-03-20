Gustavo Petro es parte de una investigación en EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico, según medios

Estas pesquisas, que se desarrollan en las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, no lo sitúan como principal objetivo, pero su nombre está incluido a partir de otras investigaciones más amplias, según información publicada por The New York Times y confirmada por Reuters a través de fuentes conocedoras del caso.

Los equipos a cargo de la investigación -integrados por fiscales especializados y agentes federales- están analizando posibles contactos del mandatario con personas vinculadas al narcotráfico, así como la posible entrada de fondos ilícitos en su campaña presidencial de 2022, expresó Reuters.

Las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar y, por ahora, no está claro si derivarán en imputaciones.

Los medios también señalaron que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya intervenido en la apertura de estos procesos.

El caso llega en un momento de distensión en la relación entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, que acercaron posiciones en un reciente encuentro en febrero tras meses de confrontación pública.

El presidente colombiano reaccionó a la noticia con una publicación en la red social X en la que afirmó que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes”.

“Por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, declaró.

Dijo haber dedicado diez años de su vida “a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales”, lo que, aseguró, puso en riesgo su “existencia” y provocó el exilio de su familia.

“Respecto a mis campañas siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”, agregó, y puntualizó que no ha recibido “un solo peso” de los carteles.

BBC Mundo contactó con la presidencia de Colombia y las oficinas de los fiscales de Brooklyn y Manhattan, pero de momento no obtuvo respuesta.

Petro, en la mira de EE.UU.

Getty Images Petro y Trump limaron asperezas en un encuentro en la Casa Blanca tras meses de tensión.

Antes de su encuentro con Petro del 3 de febrero, Trump había llamado a Petro narcotraficante, le había advertido de que “debía cuidarse” y llegó a afirmar que le “sonaba bien” una acción militar en Colombia similar a la emprendida en Venezuela.

A finales de 2025 el Departamento del Tesoro sancionó al presidente colombiano, a su familia y a un miembro de su gobierno por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas.

Aunque no presentó pruebas específicas, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró entonces que Petro ha permitido “que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”.

El mandatario colombiano, por su parte, ha negado cualquier tipo de vínculo con los carteles del narcotráfico y asegura que su administración lucha activamente contra el comercio ilícito de drogas.

También acusó a Estados Unidos de violar la soberanía colombiana y matar a gente inocente en sus operaciones antidroga.

Previamente a esto, Estados Unidos había revocado el visado de Petro después de que este pidiera a los soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en un mitin propalestino en Nueva York.