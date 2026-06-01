Elecciones en Colombia: cuándo será la segunda vuelta en donde participarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Tras finalizar las elecciones presidenciales en Colombia el pasado 31 de mayo, se oficializó que el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda obtuvieron la mayor cantidad de votos y disputarán la segunda vuelta electoral.

Según datos de la Registraduría Nacional, con el 99.99% de las mesas informadas, el abogado De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibió 10.3 millones de votos (43.74%), mientras que el senador oficialista Iván Cepeda acumuló más de 9.6 millones de sufragios (40.9%).

Luego de conocerse que ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta electoral, se reportaron numerosos intercambios de palabras y comentarios entre ellos, además de declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que "no acepta los resultados electorales".

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo Petro en sus redes sociales, donde reiteró cuestionamientos al sistema informático utilizado durante las elecciones.

Por su parte, el candidato Iván Cepeda aseguró el pasado domingo que no reconocerá los resultados de las elecciones en Colombia hasta que se resuelvan "las dudas" relacionadas con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación.

"Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885 mil personas", dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores tras conocer los resultados, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

Cepeda recalcó que obtuvo "10 millones de votos mal contados en Colombia" y proclamó al Pacto Histórico como la principal fuerza política del país, pese a que los resultados preliminares le atribuyen 9.6 millones de votos, equivalentes al 40.91% del total de los sufragios.

De la Espriella, por otro lado, lanzó una advertencia al presidente Gustavo Petro y a Cepeda al decirles que "deben respetar el resultado de las elecciones" y "que no intenten desconocer la voluntad" expresada en las urnas.

"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar", manifestó De la Espriella durante un discurso pronunciado en Barranquilla.

La segunda vuelta electoral en Colombia se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio.

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