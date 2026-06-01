Cómo reaccionó Trump luego de que varios artistas cancelaran su participación en concierto por el 250 aniversario de EE. UU.

El presidente Donald Trump dijo el 30 de mayo que planea cancelar el concierto previsto por el aniversario 250 de Estados Unidos, debido a que varios artistas contratados decidieron cancelar sus actuaciones.

Por medio de un mensaje en su red Truth Social, Trump dijo que los artistas se habrían puesto "nerviosos" por participar en el concierto y que, en su lugar, planea realizar un mitin.

"Entiendo que los artistas están nerviosos por su actuación", dijo Trump, quien agregó que está pensando en convertirse en el principal atractivo de la Gran Feria Estatal Americana, un evento previsto entre el 25 de junio y el 10 de julio en la Explanada Nacional de la capital estadounidense.

De hecho, Donald Trump afirmó en sus redes sociales que planea ser el evento principal, al calificarse como "el mejor presidente de la historia de Estados Unidos" y "el hombre que ama al país".

"Estoy pensando en traer a la atracción número uno del mundo, el hombre que atrae a multitudes mucho mayores que Elvis en su mejor momento, y lo hace sin guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie, y el hombre que algunos consideran el mejor presidente de la historia (¡El mejor de todos los tiempos!), Donald J. Trump, para que reemplace a estos artistas de tercera y bien pagados, y dé un discurso importante, impulsando al país hacia adelante como lo he hecho desde que soy presidente", señaló Trump.

La Gran Feria Estatal Americana fue organizada por Freedom 250, una entidad creada por la Casa Blanca para programar actividades alternativas a los eventos planeados para el 250 aniversario del país por la organización no partidista America250.

I understand Artists are getting “the yips” having to do with their performance on Wednesday, so I am thinking about bringing the Number One Attraction anywhere in the World, the man who gets much larger audiences than Elvis in his prime, and he does so without a guitar, the man… pic.twitter.com/faiFgu8e7C — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 30, 2026

En un principio, en la Gran Feria se habían anunciado varias figuras musicales, como Vanilla Ice, Flo Rida, C+C Music Factory y Fab Morvan, exintegrante de Milli Vanilli.

Pero con el paso de los días, nombres como Bret Michaels (líder de la banda Poison), Martina McBride, Young MC, Morris Day y la banda The Commodores cancelaron sus actuaciones.

Aunque la mayoría no ha ofrecido explicaciones sobre su decisión, Michaels escribió el domingo en redes sociales, tras anunciar que no actuaría en el evento, que inicialmente aceptó participar porque el espectáculo le fue presentado como una celebración de la música y del país, pero afirmó que posteriormente el festival se convirtió en algo "mucho más divisivo".

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