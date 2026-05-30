Los designados por Trump impulsan un billete de US$250 con su retrato

Según cuatro empleados actuales y exempleados, funcionarios de la administración de Trump han presionado a la oficina responsable de imprimir el dinero de EE. UU. para que diseñe un billete de US$250 con el retrato del presidente, lo que supondría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años. Desde el año pasado, dos funcionarios designados políticamente en el Departamento del Tesoro, el tesorero estadounidense, Brandon Beach, y su asesor principal, Mike Brown, instaron repetidamente al personal de la Oficina de Grabado e Impresión de la agencia a preparar prototipos del billete, según los empleados, quienes dijeron que la medida generó preocupación porque la ley federal actualmente solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

Los empleados hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Como parte de esta iniciativa, Beach proporcionó en agosto y septiembre al personal de la oficina diseños de prueba para el billete, incluido uno que muestra el rostro del presidente Donald Trump en el centro del billete de US$250, entre las firmas del presidente y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, según uno de los empleados y los registros revisados ​​por The Washington Post. El artista que afirmó haber diseñado la maqueta declaró a The New York Post que había hablado con Trump al respecto. El pintor británico Iain Alexander afirmó que Trump respaldó los cambios introducidos en su diseño original, como la adición de los colores de la bandera estadounidense y un logotipo que conmemora el 250 aniversario de la fundación de la nación.

“Le gusta decir que soy su artista británico favorito”, dijo Alexander, un ex nadador de competición y DJ que se describe a sí mismo como un retratista real de la reina Isabel II y otros. Desde 1866, cuando se prohibió la aparición de la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro en un billete de cinco centavos, ninguna persona viva ha aparecido en la moneda estadounidense. El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley que permitiría que Trump apareciera en un billete de US$250 para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia, pero ha quedado estancado.

En un comunicado, un portavoz del Departamento del Tesoro afirmó que la imprenta "está llevando a cabo la planificación y la debida diligencia adecuadas" en respuesta a la legislación propuesta. “En caso de que este mandato legislativo se convierta en ley, la Oficina de Emisión de Moneda (BEP) está tomando medidas proactivas para producir un billete conmemorativo de US$250 que reconocerá debidamente el 250 aniversario de nuestra gran nación”, decía el comunicado.

La directora de la imprenta, Patricia Solimene, y otros funcionarios explicaron repetidamente a Beach y Brown que existían obstáculos legales y de procedimiento para la producción del billete y que tardaría muchos años más de lo previsto, según relataron los cuatro empleados. Según dos de los actuales, los dos funcionarios designados políticamente respondieron con desdén. “Ella les dijo que no” están “autorizados a hacer esto. No podemos avanzar más, y ni siquiera se han reunido todas las partes interesadas para discutir los próximos pasos”, dijo uno de los empleados. “La emisión de un nuevo billete, sobre todo uno de tan alto valor, suele tardar entre seis y ocho años”.

Solimene declaró que la dirección del Tesoro la reasignó abruptamente de su puesto el 27 de abril, y al día siguiente escribió en un correo electrónico a sus colegas que se marchaba con gran pesar. En su correo de despedida, del cual The Post obtuvo una copia, escribió que había sido reasignada a otro puesto en el Departamento del Tesoro y que su partida "no fue decisión” suya. Añadió que “nunca sacrificó sus valores ni su carácter, ni los de la organización, y siempre priorizó el Programa de Moneda Estadounidense y el valor que cada empleado aporta a la misión”. “Aquí terminaba la responsabilidad”, escribió.

Solimene no especificó en el correo electrónico el motivo de su reasignación y no respondió a las llamadas para obtener comentarios. Veterana del Ejército con 24 años de servicio, había sido la primera mujer directora de la oficina. Brown, quien fuera asesor principal de Beach, fue nombrado director interino de la oficina. No respondió a las solicitudes de comentarios.

El comunicado del Departamento del Tesoro afirma que Beach “nunca ha pedido al personal que imprima el proyecto de ley antes de su aprobación por el Congreso”. La agencia declinó hacer comentarios sobre la reasignación de Solimene. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Según los cuatro empleados, Solimene y su equipo habían accedido a otra solicitud de la administración: imprimir billetes de US$100 con la firma de Trump. Estos afirmaron que dichos billetes, los primeros en la historia de EE. UU. en llevar la firma de un presidente en ejercicio, se están imprimiendo actualmente en las instalaciones de la oficina en el centro de Washington D. C. “Siguiendo la recomendación del tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, el secretario Bessent reconocerá los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Trump añadiendo su firma a la moneda”, decía el comunicado del Tesoro.

Aunque ninguna ley prohíbe imprimir billetes con la firma de Trump, los expertos en moneda estadounidense afirman que producir un billete de US$250 con la imagen del mandatario contravendría la legislación vigente. Una ley establece que solo se puede representar a una persona fallecida en la moneda estadounidense. Otra especifica qué denominaciones puede emitir la oficina de billetes. Larry R. Felix, exdirector de la oficina, dijo que "un billete de US$ 250 no está autorizado por ley" sin una norma del Congreso. “Hay que darle autoridad al secretario para que haga eso”, dijo, refiriéndose a Bessent. Alexander, el artista, dijo que también le informaron que se requería legislación.

"Me han comunicado que tiene que pasar por el Congreso", afirmó. Según los expertos, un segundo desafío es que el diseño y la impresión de cualquier billete nuevo suelen requerir una amplia coordinación con la Reserva Federal, el Servicio Secreto y socios del sector privado. Felix afirmó que se tardó más de una década en diseñar y producir un billete de 100 dólares con docenas de características de seguridad integradas que impedían la falsificación. Brown, nombrado por Trump y que comenzó a trabajar en el Departamento del Tesoro en octubre, es un ex presidente del Partido Republicano de Kansas.

Beach, quien fue nombrado tesorero en marzo del 2025 y supervisa directamente la Casa de la Moneda de Estados Unidos, es un exsenador estatal de Georgia que apoyó las afirmaciones de Trump sobre su derrota en las elecciones del 2020. No respondió a los mensajes en los que se le solicitaban comentarios. “Estos tipos creen que se puede imprimir algo de la noche a la mañana y que va a funcionar en un cajero automático. Es una locura”, dijo uno de los empleados. “Se necesitan años y años para producir estos billetes y garantizar su fiabilidad para el público”. El esfuerzo por crear un billete de US$250 coincide con los planes del gobierno de Trump para celebrar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos a partir de julio. Trump ha propuesto construir un arco triunfal de 76 metros al pie del Cementerio Nacional de Arlington y un "Jardín de los Héroes" en Washington con 250 estatuas.

El mes pasado, el Departamento de Estado anunció que comenzaría a emitir pasaportes con el retrato y la firma de Trump para conmemorar el aniversario, una medida que no requirió una ley del Congreso. En febrero del 2025, el representante Joe Wilson (republicano por Carolina del Sur) presentó un proyecto de ley que ordenaría al secretario del Tesoro "imprimir billetes de la Reserva Federal de US$250 con un retrato de Donald Trump". El proyecto de ley fue remitido al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, pero aún no ha sido sometido a debate.

Se necesitan años y años para producir estos billetes y garantizar su fiabilidad para el público.

En un comunicado enviado a The Post, un portavoz de la oficina de Wilson agradeció a Beach por respaldar la legislación propuesta y dijo que Wilson ha hablado en repetidas ocasiones con el presidente del comité sobre la posibilidad de impulsarla. “También podemos confirmar que tanto el secretario del Tesoro, Bessent, como el presidente Trump han hablado con el representante Wilson en repetidas ocasiones sobre su apoyo a esta medida”, decía el comunicado. En enero, el representante Andy Barr (republicano por Kentucky) publicó una foto en X donde aparecía junto a Beach sosteniendo una maqueta del proyecto de ley con los colores de la bandera y el logotipo "250".

Alexander, el pintor británico, confirmó que se trataba de un diseño que él mismo había creado tras recibir comentarios de Trump. El Post se puso en contacto con Alexander porque su firma aparece debajo del diseño preliminar que se proporcionó al personal de la oficina en agosto. Alexander dijo que, en el reverso de la nota, propuso un tema de "liberación femenina" con Betsy Ross como protagonista, la costurera que confeccionó banderas durante la Revolución Americana. ¿La reacción de Trump? "Le encantó", dijo Alexander.

Alexander dijo que, además del billete de US$250, está trabajando en un proyecto artístico mucho más grande para la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, pero ha tenido algunas dificultades para obtener comentarios regulares de Trump desde el comienzo de la guerra en Irán. “Se puede apreciar todo lo que tiene entre manos en este momento”, dijo.