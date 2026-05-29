¿”Cuentas Trump” para niños? cómo funcionan las inversiones financieras para menores de 18 años

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha presentado las llamadas "Cuentas Trump para niños", para que los padres inicien inversiones financieras para sus hijos, cuyos beneficios podrán retirarse cuando los niños y niñas alcancen la mayoría de edad.

Las autoridades estadounidenses añadieron que, a partir del pasado 28 de mayo, estará disponible una aplicación móvil y que, el próximo 4 de julio, las cuentas podrán recibir contribuciones de padres, familiares y terceras personas que sean "elegibles".

"Activar una cuenta Trump para su hijo representa un gran paso hacia la construcción de una seguridad financiera duradera mediante inversiones con ventajas fiscales", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Las autoridades señalan que los menores titulares de las cuentas podrán retirar el dinero cuando cumplan 18 años, además de obtener beneficios fiscales que les permitan financiar el pago inicial de una vivienda, educación o un negocio.

"Si el dinero se usa para otros fines, entonces será gravado con una tasa impositiva más alta", señalan las autoridades.

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La administración de Donald Trump presentó esta iniciativa como "un producto personalizado de marca blanca", además de indicar que fue "diseñado para el Departamento del Tesoro".

El depósito de US$1 mil aportado por el Gobierno se hará en las cuentas de los niños nacidos después del 31 de diciembre del 2024 y antes del 1 de enero del 2029.

Transforming the future of America’s children, one Trump Account at a time. 🇺🇸 pic.twitter.com/A8RFdEH5oQ — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

El presidente de EE. UU., Donald Trump, explicó en su momento que las cuentas estarán vinculadas a las cotizaciones de los mercados de valores y describió este programa como una medida "profamilia".

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