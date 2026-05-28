Por qué el Gobierno de EE.UU. quiere imprimir un billete de 250 dólares con la cara de Trump

The Washington Post informó que varios funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han presionado a la empresa encargada de imprimir dinero en el país para que lance lo más pronto posible el nuevo billete de US$250 que tendrá la cara de Donald Trump.

El medio estadounidense citó a cuatro fuentes que confirmaron que dos funcionarios del Departamento del Tesoro, el tesorero estadounidense Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, han presionado para que la Oficina de Grabado prepare los prototipos de los billetes.

Esta iniciativa ha generado preocupación, de acuerdo con el medio, debido a que la ley federal solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

La iniciativa de ley para que Donald Trump aparezca en nuevos billetes de US$250, en conmemoración de los 250 años de Estados Unidos, fue presentada al Congreso el año pasado.

Sin embargo, el Congreso nunca aprobó dicha propuesta de ley.

Incluso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó estos billetes este 28 de mayo, al decir que la última palabra “la tiene el Congreso, ellos tienen que decidir”.

🇺🇸 The $250 Trump Banknote: What You Need to Know



A $250 bill? 💵 Trump appointees are pushing for a new banknote featuring his portrait to mark the U.S. Semiquincentennial in 2026.



Here is the quick breakdown:



The Bill: Rep. Joe Wilson introduced the "Donald J. Trump $250… pic.twitter.com/WyjM3aAHct — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 28, 2026

Agregó que el Departamento del Tesoro ha querido “anticiparse a los acontecimientos” y por ello han hecho los preparativos necesarios “en caso de que la propuesta de ley se apruebe”.

De lo contrario, los funcionarios del Gobierno de Trump deberán “ceñirse estrictamente a la ley”.

De ser aprobada, Trump sería el primer presidente en funciones cuyo rostro aparecería en una moneda estadounidense.

No solo estarían los billetes en conmemoración de los 250 años de Estados Unidos, ya que el Departamento de Estado también tiene preparados nuevos diseños de pasaportes, incluida una edición limitada que tendrá la cara de Trump.

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